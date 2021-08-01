الأحد 01 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير مصر لدى بلجراد يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

سفير مصر في بلجراد
سفير مصر في بلجراد

نظم سفير مصر لدى بلجراد عمرو الجويلى، احتفالا بالعيد الوطني بذكرى ثورة ٢٣ يوليو بمقر المكتبة الوطنية بمشاركة رئيس البرلمان وعدد من الوزراء والمحافظين ورموز الفن والأدب ورؤساء المؤسسات الثقافية والإعلاميين من الجانب الصربي إضافة إلى السلك الدبلوماسي الأجنبي.

 

وجاء الاحتفال بالتزامن مع ختام شهر الثقافة المصرية الثالث، وبحضور وفد محافظة جنوب سيناء برئاسة اللواء خالد فودة وممثلي كبرى المؤسسات السياحية بالمحافظة، حسب بيان لوزارة الخارجية.

 

وعرض الجويلي في كلمته أمام الحفل الزخم الكبير الذى تشهده العلاقات المصرية الصربية بهدف ترجمة الصداقة الدبلوماسية الراسخة إلى مشروعات تعاون ملموسة في مختلف المجالات على رأسها الاقتصاد والسياحة والثقافة على النحو الذي أظهرته سلسلة الأنشطة المتوالية والمشاركات كضيف شرف في مختلف المنتديات في بلجراد. 

 

وثمن الجويلي مشاركة عدد كبير من القيادات السياسية والاقتصادية والثقافية في الحفل بما يعكس التميز الحالي في العلاقات الذي تعد أحد مؤشراته تبادل الزيارات على مستوى رفيع بين البلدين، وآخرها الوفد الزائر من محافظة جنوب سيناء لبحث التعاون في مجال السياحة والاستثمار، موجهاً الدعوة للنظراء لزيارة مقاصد مصر السياحي.

 

ونوه سفير مصر في بلجراد إلى الاستضافة الاستثنائية للعيد الوطنى المصرى في أهم ثلاثة مؤسسات ثقافية في صربيا على التوالي بدءاً بالمسرح الوطنى (الأوبرا) في ٢٠١٨ والمتحف الوطنى في ٢٠١٩ ثم المكتبة الوطنية العام الجارى، باعتبارها تعكس تقدير المجتمع الصربي لثقل مصر من جانب، وحرص مصر على المشاركة بموروثها الثقافي الرائد حيث شاركت فرقة الرقص المعاصر لدار أوبرا القاهرة عام ٢٠١٨، وفرقة رضا عام ٢٠١٩، ثم تم تنظيم الاحتفال الحالي مقترناً بمعرض الصور بعنوان "فن الخط والمجوهرات والتحف من مصر القديمة إلى الحديثة"، إضافة إلى أداء "كورال باريلي” للنشيد القومى باللغة العربية.

 

 وأضاف أن ذلك يجعل من الاحتفال بالعيد القومى فرصة فريدة للتبادل الثقافي تفتح مجالات التعاون المستقبلية. 

مصر صربيا بلجراد القاهرة ثورة 23 يوليو

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

مقتل 89 تكفيريًا «شديد الخطورة» خلال عمليات نوعية للقوات المسلحة

10 رسائل من وزير التعليم حول تصحيح امتحانات الثانوية وموعد النتيجة

مصادر بـ«الصحة»: لا يمكن تحديد موعد موجة كورونا الرابعة بشكل دقيق

القوات المسلحة تعلن عن اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية

«تفتيش صادم».. مفتشات يعتدين جنسيا على طالبات الثانوي (وثائق)

«القباج»: الدعم النقدى أدى إلى خفض التسرب من المدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

محمد مرعي

تونس وخطورة الحلول الوسط مع الإخوان

د.أحمد الخميسى

ميلانى كلاين.. الحب والكراهية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي

2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

بمشاركة 13 دولة.. الجزائر تشكل جبهة لطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي