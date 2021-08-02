«تحيا مصر.. وعاش السيسى» يتصدر تويتر بعد التصديق على قانون «فصل الإخوان»

تصدّر هاشتاج «تحيا مصر وعاش السيسي» موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الشهير «تويتر»، عقب الإعلان عن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، والذي يقضي بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية الذي شمله القانون رقم 81 لسنة 2016.

رواد تويتر يحتفون بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون

تعديل أحكام القانون ـ والتي احتفى بها ناشرو الوسم ـ تقضي بفصل الموظفين إذا ثبت انتماؤهم إلى أي جماعات إرهابية، بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، ويستهدف تطهير هياكل الدولة من العناصر المُخربة، والمتسببة في أي أضرار تمس حركة العامل أو تسبب خطورة على حياة المواطنين، أول تضر بالاقتصاد المصري.

شاهد النص الكامل لقانون فصل الموظفين بغير الطريق الإداري وقانون الخدمة المدنية من هنا

كان قد وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المقدم من النائب علي بدر.

رواد تويتر يحتفون بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون

وتصدر الوسم عمليات النشر والتدوين في موقع تويتر، الأحد، وسط احتفاء بما حققته الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواجهته العناصر الإرهابية، إضافة إلى الإنجازات التي جرى تحقيقها على أرض الواقع، كان أبرزها بناء العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، وشبكة الطرق التي تربط معظم محافظات مصر وتسهل الحركة، إلى جانب القطار الكهربائي الذي يجري العمل عليه حاليًا، فيما يتوقع محللون أن يحقق طفرة في عملية النقل البري في مصر، وتسهيل عملية السفر بين المحافظات، وتضييق الوقت الذي يقضيه المسافرون لمثل هذه المسافات بوسائل أخرى.

كما نجحت مصر خلال النسوات الأخيرة في التواجد بقوة في سياستها الخارجية، ولعبت أدوارًا قوية ومؤثرة في القضايا الهامة، وكان لها دور كبير.