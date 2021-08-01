بريطانيا تسجل 24 ألفا و470 إصابة بكورونا و65 وفاة

سجلت المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 24 ألفا و470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و65 وفاة.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، أن الحصيلة اليومية الأخيرة تمثل انخفاضا في عدد الحالات عما تم تسجيله أمس، كما تظهر الأرقام الأخيرة الصادرة عن الحكومة أن إصابات "كوفيد-19" تراجعت بنسبة 30 بالمائة خلال أسبوع.

فيما ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد بنسبة 16.7 بالمائة في أسبوع، مع تسجيل 525 حالة وفاة خلال السبعة أيام الماضية، ليصل إجمالي وفيات كورونا بالمملكة المتحدة إلى 129 ألفا و719 حالة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 197.9 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.1 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 197 مليونا و872 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و217 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 4 مليارات و103 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.