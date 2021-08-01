الرئيس التونسي يحذر من التوظيف السياسي للهجرة غير الشرعية

حذر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأحد، من كل محاولات التوظيف السياسي لملف الهجرة غير الشرعية في هذا الظرف الدقيق من تاريخ تونس.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس تونس اليوم خلال إشرافه على عملية تسلم مليون و500 ألف جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا كوفيد-19 ممنوحة لتونس من قبل إيطاليا، بحضور لورانزو فانارا، سفير إيطاليا بتونس، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وأكد قيس سعيد أهمية هذا الدعم التضامني النبيل من الجمهورية الإيطالية والذي يعطي دفعا جديدا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، ويرسخ قيم التآزر والتعاضد بين الشعبين التونسي والايطالي.

وشدد على حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار.

وجدد قيس سعيد موقف تونس الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم، محذرا من كل محاولات التوظيف السياسي لهذا الملف في هذا الظرف الدقيق من تاريخ تونس.

يذكر أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية رئيس البرلمان المجمد سبق أن هدد بوصول مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا إن لم تتصدى للقرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد.

قيس سعيد يتعهد بدعم الديمقراطية

وكان الرئيس قيس سعيد، أكد السبت، أن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات مهمة قريبا.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن تبون أجرى مكالمة هاتفية، مع أخيه قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة اطمأن من خلالها على الرئيس والشعب التونسي الشقيق.

وأضاف البيان الجزائري: "تمحور الاتصال الهاتفي حول تطورات الوضع العام في الشقيقة تونس، حيث طمأن قيس سعيد رئيس الجمهورية الجزائرية، بأن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية وستكون هناك قرارات هامة عن قريب".