إيطاليا تسلم تونس 5ر1 مليون جرعة من لقاحات كورونا

تسلمت تونس، اليوم الأحد، 5ر1 مليون جرعة من اللقاحات الممنوحة من إيطاليا لمساعدتها في تسريع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

كان الرئيس قيس سعيد وسفير إيطاليا في استقبال شحنة اللقاحات التي وصلت تونس، وهي تأتي بعد يومين من تسلم تونس مليون جرعة من لقاح موديرنا من الولايات المتحدة الأمريكية عبر مبادرة "كوفاكس" لمنظمة الصحة العالمية.

وزاد مخزون اللقاحات لدى تونس مع تلقيها مئات الآلاف من الجرعات في شهر يوليو الماضي كهبات من عدة دول لمساعدتها في الحد من تفشي الوباء الذي تسبب في أعداد قياسية من الوفيات والمرضى وحالة اكتظاظ شديدة في المستشفيات العمومية.

وتسعى السلطات الصحية في تونس وبمشاركة الصحة العسكرية، في تطعيم الملايين من المواطنين عبر حملات مكثفة خلال أسابيع لمنع حصول موجة جديدة من الوباء مع استئناف الدروس في المؤسسات التعليمية في شهر سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.