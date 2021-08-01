الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص بمراكز المنيا (صور)

إزالة تعديات بمراكز
إزالة تعديات بمراكز المنيا

واصلت الوحدة المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا، الأحد، حملات إزالة التعديات والتصدي لأعمال البناء العشوائي المخالف دون تراخيص وقامت بإزالة وإيقاف 4 حالات تعد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

قال إسماعيل الفحام، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار قامت، اليوم الأحد، بإزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بقرية أشروبة مجلس قروي صندفا على مساحة 14 سهمًا بحضور سكرتير القرية ومسؤول الإزالات القرية بمركز بنى مزار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص

أضاف خالد عبد الرءوف، رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي نظمت حملة بإشراف هاني الخولي، نائب رئيس المركز والمدينة ضمت رئيس قرية منبال قامت بإيقاف حالتي تعد ببناء صبه خشبيه لسقف بدون ترخيص داخل الحيز العمراني على مساحة 60 مترا والحالة الثانية إزالة الصبة الخشبية لمنزل مساحته 80 مترا بقرية منبال، كما قامت الحملة بتحرير مخالفة الأحد المخالفين بعد قيامه بفتح نوافذ في منزله بالمخالفة للقوانين حيث تم عمل المحاضر اللازمة.

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إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص

وأوضح محمد سيد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، أن الوحدة المحلية قامت بتنفيذ حالة إزالة لحالة تعد على مساحة 50 متر أرض زراعية بحوض قايد بزمام قرية الشيخ زياد، بحضور مسؤول الإزالات بالوحدة المحلية ومدير الجمعية الزراعية، لافتًا إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لكل أشكال التعديات سواء على الأراضي الزراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية  أو أملاك الدولة التي تعد حق الشعب أو البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص وتطبيق الإجراءات القانونية علي جميع المتعدين والمخالفين بدون أي استثناءات.

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إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص

إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص

إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف دون ترخيص
المنيا إزالة تعديات بناء مخالف بدون ترخيص بني مزار ومطاي ومغاغة أسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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