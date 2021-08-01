الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: 85% انخفاضا في إنتاج المانجو وراء ارتفاع الأسعار

مانجو
مانجو

تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث البساتين إلى التغلب على انخفاض إنتاج محصول المانجو بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والذي حدث هذا العام وحتى لا يحدث مستقبلا من خلال انتاج اصناف جديدة من المانجو تتحمل ارتفاع درجات الحرارة

وكشف تقرير لوزارة الزراعة أن مصر تزرع أكثر من 300 ألف فدان مانجو انخفض إنتاجها بنسبة 85% مما أدى إلى ارتفاع الأسعار هذا الصيف.

وتستعد وزارة الزراعة ممثلة فى معهد البساتين بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة لتسجيل أصناف جديدة من الفاكهة المتحملة للتغيرات المناخية خاصة المانجو بعد تأثر المحصول هذا الموسم بالمناخ الحار والرياح الساخنة.

وقال الدكتور أحمد حلمى وكيل معهد بحوث البساتين التابع لوزارة الزراعة ، إن هناك تراجعا فى إنتاجية المانجو هذا العام بنسبة %30 نتيجة الحرارة الشديدة التى أدت إلى تدمير الأزهار فى شهر مارس الماضى، مشيرا إلى أن المعهد مهتم بتسجيل أصناف فاكهة لأول مرة خصوصا المانجو، وتتميز هذه الأصناف بأنها تستطيع مواجهة التغيرات المناخية المختلفة.

وأكد أنه خلال الفترة المقبلة سوف تكون هناك أصناف جديدة من الفاكهة تستطيع مقاومة التغيرات المناخية، منها المانجو «ملكة الفواكه» والبرتقال والعنب وذلك لحل المشكلات الموجودة فى الأصناف الحالية.

وأوضح أن وزارة الزراعة تعمل على استنباط أصناف تستطيع مقاومة الأمراض المختلفة، بالإضافة إلى العمل على استنباط أصناف جديدة تتحمل العطش.

وأشار إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يقوم فيها المعهد بتسجيل أصناف فاكهة جديدة منذ فترة طويلة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار المانجو ارتفعت فى الأسواق بنسبة %30 لتراجع المعروض منها بعد تلف محصول محافظة الإسماعيلية هذا العام

الزراعة تسعى إلى التغلب على أنخفاض إنتاج محصول المانجو هذا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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