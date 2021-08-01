الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئولة أمريكية تشيد بالتغيرات الإيجابية فى السودان

سمانثا باور المديرة
سمانثا باور المديرة التنفيذية لوكالة المعونة الأمريكية

أشادت سمانثا باور، المديرة التنفيذية لوكالة المعونة الأمريكية (USAID)، بالتغييرات الإيجابية التي يشهدها السودان، خاصة فيما يتعلق بالحريات، معربة عن تقديرها للجهود التي تقوم بها الحكومة للتعاطي مع التحديات الكبيرة الراهنة.

وشددت باور- خلال لقائها مع وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، في الخرطوم اليوم الأحد- على أهمية إحكام التعاون والتنسيق مع الحكومة والجهات المختصة لتسهيل توصيل المعونات الإنسانية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه مفوضية العون الإنساني.

من جهتها، قدمت المهدي شرحا لجهود حكومة الفترة الانتقالية للتعاطي مع التحديات الآنية، والخطة التي وضعتها لمتابعة تنفيذ مشاريع وأولويات الفترة الانتقالية.

وأعربت عن شكر وامتنان حكومة السودان لدعم وإنجازات وكالة المعونة الأمريكية في مختلف المجالات، كما أعربت عن تطلع السودان إلى الانضمام لكافة البرامج الإنمائية التي تقدمها الوكالة للدول الإفريقية.

وعلى صعيد آخر، ناقش اللقاء أوضاع اللاجئين الإنسانية الحرجة في شرق السودان وأعدادهم المتزايدة نتيجة الصراع في إقليم تيجراي، وأكد الجانبان ضرورة حث المجتمع الدولي للشراكة ودعم السودان لاحتواء الأزمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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