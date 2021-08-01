التحالف المصري لحقوق الإنسان يدين تعذيب ضابط سوداني على يد القوات الإثيوبية

أدان التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية، تعذيب النقيب السوداني بهاء الدين يوسف قائد منطقة القلابات العسكرية على يد القوات الإثيوبية، و تم العثور على الضابط السوداني بمحافظة شهيدي بإقليم الأمهرا الإثيوبي وعليه آثار تعذيب بأعقاب البنادق، وهو موجود حاليا بمنطقة شهيدي في وضع صحي حرج ، بعدما بذلت جهودا لنقله إلى المستشفى العسكري في قندر، لكن الأوضاع الأمنية حالت دون ذلك.

- ممارسات الجيش الإثيوبي تخالف المواثيق الدولية المتعلقة بأسرى الحرب

و قال التحالف إن ممارسات الجيش الإثيوبي تخالف المواثيق الدولية المتعلقة بأسرى الحرب، حيث تنص المادة 3 لاتفاقية جنيف لعام 1949، على أن " الأشخاص الذين حرموا من حريتهم لأسباب تتصل بالنزاع يجب أيضا معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأحوال ، وهم يحظون بالحماية من القتل والتعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة".

وعبر التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية عن قلقه البالغ إزاء تزايد الانتهاكات و التجاوزات القوات الإثيوبية بالمناطق الحدودية السودانية، مؤكدا أن السودان أحسن معاملة 68 أسيرا من الجيش الإثيوبي وسلمهم لسلطات بلادهم.

واستنكر التحالف العدوان الإثيوبي ضد السودان الشقيق ، وناشد المجتمع الدولي التصدي لكافة الأنتهاكات للقوات الأثيوبية ضد سيادة السودان وسلامة أراضيه، ولقيم الجوار والتعامل الإيجابي بين الدول بما يعزز الاستقرار والأمن".

وكانت وسائل إعلام سودانية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، العثور على قائد منطقة القلابات العسكرية المفقود بمحافظة شهيدي بإقليم أمهره الإثيوبي، وعليه آثار تعذيب.

وأغلقت السلطات السودانية، السبت الماضي، معبر القلابات الحدودي الرابط بين السودان وإثيوبيا، في أعقاب اقتياد مليشيا إثيوبية لقائد منطقة القلابات العسكرية النقيب بهاء الدين يوسف.