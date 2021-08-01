الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يعلن عن المناطق الخدمية بمشروع مدينة الخيالة (صور)

مشروع مدينة الخيالة
مشروع مدينة الخيالة

أعلنت محافظة القاهرة عن تعاونها مع صندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتوقيع بروتوكول بشأن تنفيذ منطقة خدمات بمشروع مدينة الخيالة، لتطوير العشوائيات، والتي سيتم الانتهاء منها قريبًا، ليستفيد منها أهالينا من المناطق العشوائيات في إطار سياسة الدول للقضاء على هذه المناطق نهاية هذا العام.

مشروع مدينة الخيالة

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن أعمال المنطقة الخدمية ستشمل إقامة مبنى الإسعاف، مبنى البريد المصري، الحديقة، المسجد، مركز الشباب، نقطة الإطفاء، نقطة الشرطة، الكنيسة والملاعب، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة ومتحضرة لكل المواطنين، ومشاركة جهات الدولة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، والعمل على القضاء على العشوائيات، وأن تعيش الأجيال القادمة حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

مشروع مدينة الخيالة

ويعد مشروع الخيالة إحدى المدن التي تم تدشينها لهذا الغرض، ويبلغ عدد الوحدات السكنية نحو 42 عمارة بواقع 2500 وحدة سكنية علي مساحة ٤٠ فدانًا بكافة الخدمات بتكلفة ٨٥٣ مليون جنيه.

مشروع مدينة الخيالة

مشروع مدينة الخيالة
مشروع مدينة الخيالة
مشروع مدينة الخيالة
مشروع مدينة الخيالة
مدينة الخيالة تطوير العشوئيات قرارات محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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