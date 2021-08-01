الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السودان: ارتفاع إيرادات المياه بصورة كبيرة فى النيل الأزرق

النيل الأزرق
النيل الأزرق

أكد السودان، اليوم الأحد، ارتفاع إيرادات المياه بصورة كبيرة في النيل الأزرق، حيث بلغ منسوب محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية 573 مليون مترا مكعبا.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أنه من المتوقع أن تصل إيرادات النيل الأزرق، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، إلى نحو 600 مليون متر مكعب تقريبا.

ولفتت إلى أن إيرادات نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغت أيضا 385 مليون متر مكعب.
وسجلت الخرطوم ارتفاعًا في منسوب المياه بالنيل وصل إلى 16.04 متر، ليتبقى أمام الخرطوم أقل من نصف متر حتى تصل إلى حد الفيضان، وهو المحدد بمنسوب 16.50 متر.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعات في منسوب المياه بالخرطوم يصل إلى 25 سنتيمترا.

وطالبت الحكومة المواطنين في كل القطاعات بضرورة أخذ الحيطة اللازمة، في حال وصول منسوب المياه إلى حد الفيضان.

في سياق متصل، أفادت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية، أمس السبت، بأن مناسيب النيل في الخرطوم، اقتربت من مستوى الفيضان، بعد أن تجاوز إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم، على الحدود السودانية الإثيوبية، 600 مليون متر مكعب.

ويشهد السودان فيضانات وسيولا عاتية عادة في كل موسم خريف، تؤدي إلى إتلاف ملايين المنازل وتدمير وسائل سبل كسب العيش، بسبب ضعف البنية التحتية.

السودان الجزائر أحزاب التنسيقية النيل ال 4 جنيها ارتفاع اسعار البيض

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