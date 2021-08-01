الجيش اللبنانى ينفذ عملية انتشار لوقف الاشتباكات جنوب بيروت

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أنه نفذ عملية انتشار لوقف الاشتباكات في خلدة جنوب بيروت.

فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل شخص في اشتباكات خلدة جنوب بيروت.

وكان الجيش اللبنانى قد أكد أن وحداته تواصل اليوم عمليات إخماد الحرائق المندلعة في القبيات وعندقت وجبل اكروم والجوار شمالي لبنان بمساندة الطوافات وبمشاركة فرق الدفاع المدني والأهالى.

وتواصلت اليوم جهود إطفاء حرائق الغابات التي امتدت خلال ساعات الليل لمناطق جديدة بمنطقة عكار شمالي لبنان حتى الحدود السورية وسط محاولات للسيطرة على وقف امتداد النيران ومنع وصولها للمنازل دون إخمادها بشكل كامل حتى الآن، في ظل دعوات لإعلان عكار والهرمل منطقتين منكوبتين.

وامتدت النيران خلال الساعات الأولى من الجمعة الماضي من منطقة القبيات والهرمل إلى منطقة اكروم لتحاصر منازل سكنية وسط صرخات واستغاثات من الأهالي، مما دفع قوات الدفاع المدني وفرق من الجيش للتوجه للمنطقة وتمكنت بمساعدة متطوعين والأهالي من السيطرة بالفعل على النيران ومنع امتدادها للمناطق السكنية.

أما في القبيات، تجددت اليوم الحرائق وتواصل الأجهزة المعنية بالتعاون مع المتطوعين ومنظمات المجتمع المدني جهود الإطفاء وإنقاذ المتضريين وإسعاف المصابين.