الأحد 01 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدن صينية تطلق حملات واسعة لفحص كورونا تشمل الملايين

كورونا
كورونا

أعلنت مدن صينية عن حملات واسعة لفحص (كوفيد- 19) شمل الملايين وفرضت قيودًا جديدة على السفر في وقت تحاول السلطات الصحية جاهدة احتواء أكبر تفش لفيروس كورونا في البلاد منذ أشهر.

وسجّلت الصين، اليوم الأحد، 75 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بينها 53 عدوى محلية، فيما تفيد تقارير بأن مجموعة إصابات على صلة بمطار في شرق البلاد أدت إلى تفشي الوباء في أكثر من 20 مدينة وعشر مقاطعات، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتعد الموجة الأخيرة الأوسع انتشارًا في الصين منذ أشهر عدة بعدما نجحت البلاد بدرجة كبيرة في القضاء على الوباء على أراضيها العام الماضي، وتسبب تفشي المتحورة «دلتا» شديدة العدوى في مطار نانجيج في مقاطعة جيانغسو (شرق) في يوليو (تموز) بانتشار الإصابات الأخيرة.

وأجرت السلطات حتى الآن ثلاث جولات فحوص لسكان المدينة البالغ عددهم 9.2 مليون نسمة، وفرضت إغلاقًا شمل مئات الآلاف، في مسعى للحد من تفشي الوباء الذي أشارت بكين إلى أنه ناجم عن المتحورة دلتا وذروة الموسم السياحي.

وكانت الصين قد أعلنت، أمس السبت، أنها رصدت بؤرًا وبائية جديدة لفيروس كورونا في منطقتين إضافيتين، إحداهما تضم مدينة يسكنها 31 مليون نسمة، في أخطر تفش للفيروس يشهده البلد منذ أشهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الإصابات الجديدة بالفيروس رصدت في مقاطعة فوجيان وبلدية تشونجتشينج، لتضاف بذلك هاتان المنطقتان إلى العاصمة بكين و4 مقاطعات أخرى سبق أن أبلغ فيها عن تسجيل إصابات بالمتحور "دلتا" من فيروس كورونا.

وبلغت حصيلة الإصابات الجديدة التي سجلت في هذه المناطق مجتمعة 55 إصابة، ليرتفع بذلك إلى أكثر من 200 عدد الإصابات المسجلة في الصين منذ 20 يوليو حين رصدت أول بؤرة وبائية في مقاطعة جيانغسو الشرقية، مع تأكد إصابة 9 موظفين في مطار نانجينج بالفير.

الصين السلطات الصحية كورونا تخفيف قيود مدن صينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

مصادر بـ«الصحة»: لا يمكن تحديد موعد موجة كورونا الرابعة بشكل دقيق

مقتل 89 تكفيريًا «شديد الخطورة» خلال عمليات نوعية للقوات المسلحة

السيسى خلال لقائه وزير خارجية الجزائر: مصر متمسكة بحقوقها التاريخية فى مياه النيل

القوات المسلحة تعلن عن اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية

مَن هو هشام عاشور خطيب نيللي كريم؟

«تفتيش صادم».. مفتشات يعتدين جنسيا على طالبات الثانوي (وثائق)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

محمد مرعي

تونس وخطورة الحلول الوسط مع الإخوان

د.أحمد الخميسى

ميلانى كلاين.. الحب والكراهية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي

2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

بمشاركة 13 دولة.. الجزائر تشكل جبهة لطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي