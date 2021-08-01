مدن صينية تطلق حملات واسعة لفحص كورونا تشمل الملايين

أعلنت مدن صينية عن حملات واسعة لفحص (كوفيد- 19) شمل الملايين وفرضت قيودًا جديدة على السفر في وقت تحاول السلطات الصحية جاهدة احتواء أكبر تفش لفيروس كورونا في البلاد منذ أشهر.

وسجّلت الصين، اليوم الأحد، 75 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» بينها 53 عدوى محلية، فيما تفيد تقارير بأن مجموعة إصابات على صلة بمطار في شرق البلاد أدت إلى تفشي الوباء في أكثر من 20 مدينة وعشر مقاطعات، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتعد الموجة الأخيرة الأوسع انتشارًا في الصين منذ أشهر عدة بعدما نجحت البلاد بدرجة كبيرة في القضاء على الوباء على أراضيها العام الماضي، وتسبب تفشي المتحورة «دلتا» شديدة العدوى في مطار نانجيج في مقاطعة جيانغسو (شرق) في يوليو (تموز) بانتشار الإصابات الأخيرة.

وأجرت السلطات حتى الآن ثلاث جولات فحوص لسكان المدينة البالغ عددهم 9.2 مليون نسمة، وفرضت إغلاقًا شمل مئات الآلاف، في مسعى للحد من تفشي الوباء الذي أشارت بكين إلى أنه ناجم عن المتحورة دلتا وذروة الموسم السياحي.

وكانت الصين قد أعلنت، أمس السبت، أنها رصدت بؤرًا وبائية جديدة لفيروس كورونا في منطقتين إضافيتين، إحداهما تضم مدينة يسكنها 31 مليون نسمة، في أخطر تفش للفيروس يشهده البلد منذ أشهر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الإصابات الجديدة بالفيروس رصدت في مقاطعة فوجيان وبلدية تشونجتشينج، لتضاف بذلك هاتان المنطقتان إلى العاصمة بكين و4 مقاطعات أخرى سبق أن أبلغ فيها عن تسجيل إصابات بالمتحور "دلتا" من فيروس كورونا.

وبلغت حصيلة الإصابات الجديدة التي سجلت في هذه المناطق مجتمعة 55 إصابة، ليرتفع بذلك إلى أكثر من 200 عدد الإصابات المسجلة في الصين منذ 20 يوليو حين رصدت أول بؤرة وبائية في مقاطعة جيانغسو الشرقية، مع تأكد إصابة 9 موظفين في مطار نانجينج بالفير.