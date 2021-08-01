تحب التغيير والتنويع ولا تقع في الحب بسهولة.. نيللي كريم صاحبة برج القوس

"تحب التغيير والتنويع ولا تقع في الحب بسهولة" تلك صفات الفنانة “نيللي كريم”، التي أطلت على جمهورها من خلال خبر خطبتها على لاعب الاسكواش المصري هشام عاشور، وأثارت الكثير من الجدل بسبب فرق السن بينهما.

ستايل نيللي كريم

وعلى الرغم من أنها أتمت عامها الـ 47، لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على رشاقتها وجمالها فضلًا عن أنها تتمتع بذوق وستايل خاص حيث تميل إلى اختيار الفساتين والملابس الغريبة وغير التقليدية على الرغم من اتباعها وحرصها الدائم على مواكبة أحدث صيحات الموضة الموجودة في العالم.

وتعتمد على إرتداء الأزياء الملفتة سواء فساتين السهرة أو الإطلالات الكلاسيك أو الملابس الكاجوال، وتفضل اختيار القطع المتناسقة مع قوامها والتي تكشف عن رشاقتها وتحرص على تنسيق قطع المجوهرات والإكسسوارات القيمة والفخمة التي تزيد من جاذبيتها وجمالها، وتعتمد على تسريحات الشعر وصيحات المكياج البسيط والجذاب.

نيللي كريم

برجها:

نيللي كريم مواليد 18 ديسمبر أي أنها تنتمي لمواليد برج القوس ويتصف أصحاب هذا البرج بحب التغيير والتنويع وذلك يجعل الوصول إلى الحب الحقيقي مهمةً صعبة قليلًا، وإذا لم يقعوا في الحب فإنهم يحاولون الفوز بقلوب الكثيرين.

وبشكل عام من الجيد بقائهم على مسافة لبعض الوقت حتى تصبح نواياهم واضحة وتستقر عواطفهم، كما أنهم لا يحبون العلاقات السطحية العابرة، ولكنهم إذا ما وجدوا الحب الحقيقي فإنهم مخلصين جدًا فيما يخص علاقتهم بالشريك، ولديهم ولاء شديد لهذه العلاقة.

نيللي كريم

دائما هم على استعداد تام للتضحية وتقديم التنازلات من أجل الحفاظ على العلاقة مع الشريك، ويسعون إلى بذل جهد لإسعاد الشريك، ولكن الخيانة عندهم ذنب لا يغتفر وعقابها لا يمكن توقعه.

يحبون الشريك المثقف، العميق، الحساس والذي يجيد التعبير عن نفسه، ويحبون قضاء اوقاتهم معه، يتميزون بأن حبهم نادر وأقرب إلى الخيال وعاطفة جياشة وأنهم أشخاص حنونة جدًا ويهتمون بالآخرين لكنهم لا يوفقون دائمًا في إظهار هذا الاهتمام إذ أنهم يفتقرون أحيانًا الى الأسلوب الجيد في التعبير عن أنفسهم.

برج القوس من الأبراج النارية ومن أهم صفاتهم هي الثقة الشديدة في النفس، والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسؤولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.

يتمتعون بشخصية قيادية تهوى التحكم والسيطرة ويجيد أصحاب الأبراج النارية التواصل الجيد مع الأخرين نظرًا لشخصيتهم الاجتماعية التي تفضل البروز والظهور، ويعيب أصحاب الأبراج النارية عصبيتهم الزائدة فهم أشخاص غالبًا ما تتحكم العصبية في كثير من تصرفاتهم وتسبب لهم الكثير من المشاكل كما يتسمون الاندفاع والتسرع في الحكم.