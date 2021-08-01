77 وفاة وأكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 9394 إصابة جديدة و77 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، و7820 حالة شفاء، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و635 ألفًا و993 حالة، والوفيات إلى 18 ألفا و734 حالة، والشفاء إلى مليون و472 ألفا و93 حالة بنسبة 90%، فيما تلقي 49 ألفا و543 شخصا اللقاح خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 197.9 مليون حتى صباح اليوم الأحد، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.1 مليار جرعة.

وحسب أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 197 مليونا و872 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و217 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 4 مليارات و103 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا.. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

