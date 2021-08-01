الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نتائج عمليات القوات المسلحة في شمال سيناء (إنفوجراف)

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نجح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن، مقتل عدد 89 فرد تكفيري شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء.

 

كما تم ضبط عدد 73 بندقية آلية و140 خزنة، وعدد 5606 طلقات متعددة الأعيرة، و34 جهاز لاسلكي وطائرة درون مجهزة بكاميرا  للتصوير وجهاز رؤية ليلية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.

 

كما تم اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية، و4 حزام ناسف، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 59 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية.

 

كما تم تدمير 52 عربة تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.

 

كما نجحت قوات حرس الحدود بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين فى اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية فى التسلل لشمال سيناء.

 

ونجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود فى توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية من خلال رصد  واستهداف وتدمير 200 عربة دفع رباعى بعضها محمل بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق المناطق الممنوعة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد.

 

يأتى ذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمالها القتالية وحماية الأهداف الإستراتيجية وتأمين المصالح الإقتصادية المصرية وتنفيذ أعمال البحث والإنقاذ  فى البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على (842) مزرعة بانجو ونبات الهيدرو المخدر، و(1114) مزرعة لنبات الخشخاش، ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الاستشهاد والإصابة عدد (8) من أبطال القوات المسلحة، ويؤكد رجال القوات المسلحة على أنهم ماضون بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع ماتبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية فى كافة ربوع مصر.

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القوات المسلحة شمال سيناء فرد تكفيري شديد الخطورة جهاز لاسلكي العناصر التكفيرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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