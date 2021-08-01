النيابة تستمع لأقوال الشهود في دهس فتاة بدار السلام

كانت تعبر الطريق مع خطيبها..

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأحد، حجز سائق 24 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامه بصدم بسيارته سيدة مما أدى الى مصرعها، وتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن كما قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم.

فى إطار جهود أجهزة الأمن ، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ووجود متوفية بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة بعبور الطريق بصحبة كلٍ من خطيبها، وشقيقها اصطدمت بها سيارة مجهولة مما أدى لإصابتها ووفاتها متأثرة بإصابتها، ولاذ قائد السيارة بالفرار.

وبسؤال سالفي الذكر أيدا ما جاء بالفحص، وأضافا بعدم تمكنهم من التقاط أرقام السيارة مرتكبة الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، باستكمال التحريات تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه بالسيارة قيادته خشية ضبطه وتعدي الأهالى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، العرض على النيابة للتحقيق.