استمرار توافد كبار المفتين على مطار القاهرة للمشاركة في مؤتمر الإفتاء

وصل كبار القادة الدينيين والعلماء والمفتين من الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الذي تبدأ فعالياته غدًا الاثنين في 12 ظهرًا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



واستقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، الشيخ إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا، د. أحمد عبد العزيز الحداد مدير إدارة الإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء – دبي، د. محمد بن عيضة مهدي شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، والأستاذ الدكتور مفتاح الأخيار رئيس مجلس العلماء الإندونيسي، الدكتور علي حسن البحر نائب الأمين العام لمجلس العلماء الإندونيسي، سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى بأستراليا، الشيخ أبو بكر زبيري علي رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتنزانيا، والشيخ زامير راكاييف مفتي قرغيزستان، والشيخ أمين باتي نائبًا عن رئيس هيئة الإفتاء بموريتانيا، د. يشار شريف الأستاذ المساعد بجامعة أرسطو اليونان.



ووصل أمس إلى مطار القاهرة قبل قليل، الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، وفضيلة الشيخ نعيم تيرنافا مفتي كوسوفا، والشيخ شهاب الدين حاسينوف نائب مفتي داغستان للعلاقات الخارجية.



جدير بالذكر أن دار الإفتاء عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ستعقد مؤتمرها العالمي السادس يومَي 2-3 أغسطس 2021، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون»، وبحضور وفود من خمس وثمانين دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.

ويشهد المؤتمر إزاحة الستار عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج، وتستشرف بها الدار والأمانة ما هو منتظر منها في المستقبل من خطط طَموح ومشروعات واعدة وفعاليات دولية وإصدارات علمية، وكل ما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، ويمنع نشر الأفكار الإرهابية المتطرفة، ويعزز مسيرة العمل الوطني، فضلًا عن عرض مجموعة من الأبحاث المواكبة لمقتضيات العمل الدينيِّ.