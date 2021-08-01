الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بسبب ثروته وعلاقته بـ«بيل جيتس».. قصة نايل نصار تشعل «السوشيال ميديا»

نايل نصار
نايل نصار

موجة من الإثارة القوية حدثت خلال الساعات القليلة الماضية بين رواد السوشيال ميديا، خصوصا المهتمين بالرياضة بأنواعها المُختلفة، حول المصري نايل نصار، أو ما يُسمى بـ"الفارس المصري" والذي تجاوزت ثروته 75 مليون دولار .

- علاقته بالملياردير بيل جيتس

وتساءل عدد كبير من رواد "السوشيال ميديا"حول الفارس المصري وكٌنيته، وكيف تربطه علاقة قوية بالملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت،و هو ما أوضحه البعض بأن نايل نصار، هو زوج ابنة الملياردير بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت"، وهذا ما أكده الملياردير عبر صفحته الخاصة على موقع الصور "انستجرام".

وكتب الملياردير الأمريكي بيل جيتس عبر حسابه الشخصي على "انستجرام": "أشجع العديد من الرياضيين في أولمبياد طوكيو خلال الوقت الحالي، ولكن لا يوجد رياضي أشجعه أكثر من زوج ابنتي نايل نصار، حظ سعيد نايل".

 - أصوله وتفاصيل ثروته 

وينحدر نايل نصار إلى أسرة مصرية مسلمة كانت تعيش في الكويت، ثم سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقرت في مدينة شيكاجو، يتحدث الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، إلى جانب العربية.

وأشعلت ثروة الفارس المصري التي تجاوزت الـ75 مليون دولار، تيارًا من الانبهار  سواء بكونه مصري الأصل، أو بثروته التي حصل عليها من خلال مسابقات الفروسية ولا تزال سرا.

وسطرت الصُحف العالمية والمحلية عناوينها باسم الفارس الأبيض، وتحدثت عن تفاصيل وحكايات لأول مرة عن نايل نصار، وكشفت أسرارًا عديدة عن أصل الشاب وثروته، نتيجة مسابقات الفروسية  في وقت قصير جدًّا بعد انتقاله من المملكة العربية، ولا تزال الصحف تبرز العديد من الأسرار حول الشاب الذي اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" يتناقبل الأخبار الخاصة به.

الفارس المصرى نايل نصار المصري نايل نصار الملياردير الأمريكي بيل جيتس بيل جيتس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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