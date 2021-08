للراغبين فى الدراسة بالخارج.. الجامعات الأجنبية المعترف بها وضوابط معادلة الشهادات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين إلى الدول الأجنبية للدراسة في بعض الكليات، خاصة الكليات العملية، والذين يرغبون في معادلة هذه الشهادات بنظيرتها في جمهورية مصر العربية وفقاً للضوابط الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضحت الوزارة أن الضوابط العامة تشمل: أولاً: كليات قطاع الطب (الطب، الصيدلة، طب الأسنان، الطب البيطري، العلاج الطبيعي، التمريض):

1- الثانوية العامة المصرية: أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية.

2- الشهادات الثانوية المعادلة العربية: أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي).

3- الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية: ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وهي: (اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء)، وفي حالة تحويل الطالب قبل حصوله على درجة البكالوريوس يراعى ضرورة استيفائه المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة لكل شهادة من هذه الشهادات وفقًا لما هو وارد بدليل مكتب التنسيق.

ثانياً: فيما يخص قطاع الهندسة (الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التخطيط العمراني، الفنون الجميلة- عمارة):

1- الثانوية العامة المصرية: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة شعبة الرياضيات.

2- الشهادة الثانوية المعادلة العربية: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي.

3- الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية: ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وهي: (اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء)، وفي حالة تحويل الطالب قبل حصوله على درجة البكالوريوس يراعى ضرورة استيفائه المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة لكل شهادة من هذه الشهادات وفقًا لما هو وارد بدليل مكتب التنسيق.

ثالثاً: ضرروة استيفاء تصديق جميع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية على صورة شهادة الثانوية العامة، التي يتم إرفاقها مع الدعوات الدراسية، التي يتم توجيهها إلى الطلاب المصريين الذين يرغبون في الدراسة بالخارج من خلال الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عند استلام المستندات الخاصة بالطلاب المتقدمين للوضع تحت الإشراف العلمي للبعثات.

رابعاً: وضع جميع الطلاب «بنين، بنات» تحت الإشراف العلمي للبعثات كأحد الشروط الخاصة بمعادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات، اعتبارًا من العام الأكاديمي 2019-2020 بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مع عدم تجديد الموافقة على استمرار الإشراف العلمي للدارس إلا بعد تقديم تقرير موثق من جامعته الأجنبية يفيد بتقدمه الدراسي.

خامسا: أن يقوم الطالب بمراجعة قائمة الجامعات التي سيتم النظر في معادلة الدرجات العلمية الممنوحة منها من دول (أوكرانيا- جورجيا- أرمينيا)، حيث تم البحث في التصنيفات الدولية عن الجامعات في هذه الدول والتواصل مع سفير جمهورية مصر العربية فيها للدراسة وإبداء الرأي، وبناء عليه تم التوصل إلى قوائم الجامعات على النحو التالي:

- قائمة الجامعات في دولة أوكرانيا:

V.N Karazin Kharkiv National University

Taras Shevchenko National University of Kyiv

National Technical University of Ukraine “Lgor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

Lviv Polytechnic National University LogoLiviv Polytechnic National University More

Sumy State University

Bogomolets National Medical University (في تخصصي الطب وطب الأسنان فقط).



- قائمة الجامعات في دولة جورجيا:

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Elia StateUniversity

Georgian Technical University

Tbilisi State Medical School

International Black SeaUniversity



- قائمة الجامعات في دولة أرمينيا:

Yerevan State University

AmericanUniversity of Armenia

State Medical UniversityYerevan

وأقرت الوزارة بأنه اعتباراً من العام الأكاديمي 2019-2020، سيتم النظر في معادلة الجامعات المذكورة فقط ولن يتم النظر فى معادلة أي شهادة تمنح من جامعات أخرى في حالة قبول الطلاب بدءاً من العام الجامعى 2019-2020، أما الطلاب الذين سبق قبولهم قبل هذا القرار فسوف يتم النظر في معادلة شهاداتهم حالة بحالة.

سادساً: يؤكد المجلس حرصه الكامل على مصلحة الطلاب، إلا أنه فى حالة عدم التزام الطلاب بضوابط وشروط الالتحاق بالجامعات الأجنبية، فلن يتم معادلة شهاداتهم الحاصلين عليها دون مسئولية على وزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات.