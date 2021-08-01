الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

10 رسائل من وزير التعليم حول تصحيح امتحانات الثانوية وموعد النتيجة

طارق شوقى
طارق شوقى

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 12 معلومة عن تصحيح امتحانات الثانوية العامة وموعد إعلان النتيجة.

  وقال وزير التعليم:

- تسير ملحمة التصحيح الإلكتروني بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي.

- التصحيح مركزيًا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية.

- لا يُوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات.

- كل ما يُقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

- هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل ٧٠٠ ألف ورقة إجابة من أرجاء الجمهورية إلى القاهرة بعد كل امتحان، بمشاركة الأجهزة والوزارات السيادية.

- يجري استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها إلكترونيًا عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار.

- النتيجة لن تُعلن قبل يوم ١٥ أغسطس الحالي، وقد يتطلب الأمر يومين أو ثلاثة بعد هذا التاريخ؛ للتنسيق مع التعليم العالي بخصوص ضوابط التنسيق لهذا العام في ضوء النتائج النهائية.

- مؤشرات نسب النجاح في كل المواد التي انتهى تصحيحها مطمئنة تمامًا ومقاربة للسنوات الماضية.

- الاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة ولكن في شرائح توزيع الدرجات، وبشكل أوضح هذا يعود إلى نسبة من حصلوا على أكثر من ٩٠٪؜ أو نسبة من حصلوا على مجموع ما بين ٨٠٪؜ إلى ٩٠٪؜ وهكذا.

-عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالي، ولن يكون هناك تصريح بأي شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر؛ منعًا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.

- الوزارة غير مسئولة عن أي اجتهادات صحفية او إشاعات أو اجتهادات فيسبوكية قبل الإعلان الرسمي للنتيجة.

- رسالتنا  للطلاب وأولياء الأمور أن النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبه.

منتصف درجات امتحانات القاهرة مؤشرات الثانوية مؤتمر

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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