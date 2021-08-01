الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تيك توك: توفير تجربة آمنة وإيجابية لمستخدمى التطبيق أهم أولوياتنا

جريدة الدستور

تؤكد تيك توك أن توفير تجربة آمنة وإيجابية لمستخدميها على التطبيق هي أهم أولوياتنا. ولذلك، نفرض مجموعة من إرشادات المجتمع الشاملة لمساعدة المستخدمين على فهم المحتوى والسلوك غير المقبول على منصتنا، كما نتخذ إجراءات صارمة بشأن المحتوى والحسابات التي تنتهك تلك الإرشادات.

تحظر سياساتنا بشكل صارم العري والمواد الإباحية والمحتوى الجنسي الصريح على المنصة، وبالتالي، نؤكد أنه تمت إزالة الحساب المعني نهائيًا.

نشجع المستخدمين أيضًا على الإبلاغ عن أي محتوى أو استخدام غير لائق من خلال خيارات الإبلاغ داخل التطبيق من أجل مساعدتنا في الحفاظ على بيئة تطبيق مناسبة وإيجابية.

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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