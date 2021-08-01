جامعة مصر تقتنص 8 جوائز في مسابقة «إيناكتس»

فازت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - من بين 66 جامعة حكومية وخاصة - بـ8 مراكز فى مسابقة "إيناكتس"، والتي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العملي بالتعاون مع منظمة العمل الريادي لتنمية المجتمع.

يأتي هذا النجاح ضمن سلسلة من النجاحات المتعددة حصدتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على كافة المستويات سواء فى البحث العلمى أو مجال الذكاء الاصطناعى أو المسابقات الأخرى، وفي هذا الإطار توجه الدكتور محمد عمر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بخالص التهنئة لفريق الجامعة المشارك فى مسابقة إيناكتس "Enactus" السنوية والتى نظمتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع منظمة العمل الريادي لتنمية المجتمع بحضور الدكتور محمود كمال أبورية مساعد رئيس الجامعة لشئون الإبداع وريادة الأعمال، والدكتورة حنان رفاعي عميد كلية الصيدلية والتصنيع الدوائي، والدكتورة دعاء حسين عبدالله وكيل كلية الصيدلية والتصنيع الدوائي.

مسابقة إيناكتس

وأعرب رئيس جامعة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن فخره بما قدمه فريق "إيناكتس" بالجامعة وتحقيقه نجاحا فى تلك المسابقة السنوية الداعمة لأفكار الشباب والتى تسهم فى خلق مشروعات قومية تنموية لخدمة المجتمع وتقدمه، والتغلب على مشكلاته وهو ما تحرص إدارة الجامعة على دعمه كأحد الأهداف الرئيسية فى الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذاً لاستراتيجية الوزارة وقطاع الأنشطة الطلابية بنشر فكر ريادة الأعمال بين شباب الجامعات وإعدادهم لخدمة المجتمع والوفاء بمتطلبات سوق العمل، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030.

مسابقة إيناكتس

وأكد الدكتور وائل توكل، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشئون التعليم والطلاب، أن فريق جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، استطاع اقتناص 8 جوائز، وهي: الخمس فرق الأوائل في مصر، المركز الأول في المجموعة، والمركز الأول في مسابقة "فورد" في بناء مجتمعات مستدامة، والمركز الأول في مسابقة "أورانج" لريادة الأعمال، والمركز الأول في مسابقة "البنك المصري لتنمية الصادرات EBE" في التصدير لخارج مصر، والمركز الثاني في مسابقة "بنك الأسكندرية" في "بيت القصد الثلاثي Triple Bottom Line"، والفوز بـ تدريب إرشادي "Mentorship" مقدمة من البنك المصري الخليجي "EG Bank"، والحصول على مركز في أعلى 48 فريق في 3 مسابقات على مستوى العالم هي: (Climate Action Raceـ 4 Oceans 1 RaceـRace to Rethink Plastic).

وأشار "توكل" إلى أن هذه المسابقة جاءت ضمن 66 جامعة مشاركة بين الجامعات الحكومية والخاصة والأكاديميات، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وإشراف الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمى للأنشطة الطلابية.

مسابقة إيناكتس

الجدير بالذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حققت انتصارات كبرى وحصدت الكثير من الجوائز منها المركز الأول للمرة السابعة فى مؤتمر اتحاد الجامعات العربية، والمركز الثانى فى مسابقة بنك الابتكار، كما حصلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على اعتراف دولي وهو تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الإلكتروني والرقمي، من قبل هيئة التقييم الدولية QS كأول جامعة في إفريقيا.