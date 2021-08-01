مَن هو هشام عاشور خطيب نيللي كريم؟

تصدر اسم كلٍ من الفنانة نيللي كريم، وخطيبها هشام عاشور، عمليات البحث على محرك “جوجل” ومواقع التواصل، بعدما ظهرا سويًا بعد اختفاء لفترة طويلة، ليعلانا خطبتهما، على أن يعقد القران خلال الشهر الجاري.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن هشام عاشور، في سياق السطور التالية:-

اسمه بالكامل هشام محمد عاشور.

هشام عاشور من مواليد 29 مايو 1982.

يبلغ من العمر 39 عاما.

لاعب اسكواش محترف يمثل مصر.

الأخ الأكبر للفنان رامي عاشور.

وصل إلى تصنيف عالمي رفيع المستوى في العالم رقم 11 في فبراير 2012.

يبلغ طول لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور 179.

- وصل وزنه إلى 82 كيلو جرام.

- وصل وزنه إلى 82 كيلو جرام. الفنانة نيللي كريم هي الفتاة الأولى في حياته فلم يسبق له الزواج.

شارك هشام عاشور في عمل فني بمصر، وهو مسلسل “حرب أهلية” مع النجمة يسرا في رمضان الماضي لعام 2021.

“حرب أهلية" هي أولى تجاربه التمثيلية في مصر بعد تجربة هوليود.

وكانت نيللي قد احتفلت بخطوبتها على عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران، والذي صرخت بأنه من المقرر أن يتم عقده في شهر أغسطس الجاري.

يُجدر الإشارة إلى أن نجم الاسكواش هشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبي الاسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل على اللعبة، وبعد اعتزاله اللعبة أقام في أمريكا وأنشأ أكاديمية اسكواش هناك؛ إلا أنه بسبب ظروف الكورونا عاد مرة أخرى إلى مصر.

وبعد عودته لمصر أنشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم في الاسكواش 3 مرات؛ العديد من الأكاديميات في مصر، وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود؛ وشارك في عمل هناك.