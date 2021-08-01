«رجعتنا للذكريات القديمة».. حميد الشاعري يتصدر تريند جوجل

تصدر المطرب حميد الشاعري تريند جوجل، بعد الحفل الذي أحياه مع هشام عباس بمدينة العلمين الجديدة، مساء أمس، ضمت أشهر أغنياتهم خلال فترة التسعينيات تحت عنوان «تسعيناتي»، ورفع الحفل لافتة كامل العدد.

وتفاعل عدد من رواد السوشيال ميديا مع حميد الشاعري وهشام عباس، معتبرين أن الحفل عاد بهم لذكريات التسعينات.

وافتتح الشاعري السهرة بأغنية "جلجلي" وسط عاصفة من هتافات وصيحات بعدها وجه تحية للجمهور ثم واصل فقرته بالعديد من أغنياته المميزة، منها "من عيونك"، "يا أم الفستان"، "روحي السمارة" و"على مين" و"ويا أم العيون السودة".. وغيرها.

وحميد الشاعري من مواليد شهر نوفمبر 1961 وهو مغني وموسيقار ليبي- مصري، ولد لأب ليبي وأم مصرية ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية، حيث نشأ في أسرة تشمل خمسةَ عشرَ أخا وأختا، إضافة إلى ثلاث زوجات للأب -خلافاً لأمه.

اعتاد الشاعري إقامة الحفلات بمدينة بنغازي الليبية، وفي الثلث الأخير من السبعينيات انضم لفرقة الإذاعة الليبية كعازف أورج، وشارك في إنشاء فريق غنائي تحت اسم أبناء إفريقيا يضم عددا من المطربين الأفارقة والعرب.

ويعتبر هاني ثابت وكمال علما، أصحاب شركة سونار والتي من قدم حميد من خلالها أول أعماله الغنائية والموسيقية أصحاب فضل عليه، بعد فترة من انتقاله إلى مصر واستقراره في الإسكندرية مع أبيه وأقاربه من جهة الأم.

فشل حميد الشاعري في أول تجاربه الموسيقية في مصر، حيث لم يحقق ألبومه الأول “عيونها” أي نجاح على الإطلاق، ثم تم إصدار ألبوم ثان لحميد الشاعري وهو ألبوم “رحيل” الذي حقق نجاحا مدويا، خصوصا على الساحة المصرية.