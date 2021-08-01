«الرعاية الصحية»: خدمات صحية لـ500 طالب بالثانوية في بورسعيد والأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 500 طالب من طلاب الثانوية العامة بمحافظتي بورسعيد والأقصر، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لامتحان شهادة الثانوية العامة بالمحافظتين للعام الدراسي الحالي 2021/2020.



وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها اليوم، أن خطة التأمين الطبي لامتحانات طلاب الثانوية العامة شملت تطبيق جميع الإجراءات الطبية والوقائية، ومتابعة التزام الطلاب والمراقبين والمشرفين والعاملين داخل المدارس واللجان بإرتداء الماسكات من خلال مسئولي الرعاية الصحية، إلى جانب توفير كواشف حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب والمشرفين قبل دخول اللجان مع تطهير الأيدي بالكحول.

الرعاية الصحية





وشملت الخطة تطهير وتعقيم اللجان والأدوات والأسطح المشتركة وفقًا لبروتوكولات مكافحة العدوى، والتأكد من التهوية الجيدة للفصول، بالإضافة إلى توافر كافة أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية بالعيادات داخل المدارس، فضلًا عن انتشار اللافتات الإرشادية بالمنشآت التعليمية للتوعية بالإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية، إلى جانب رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات التابعة للهيئة في محافظتي بورسعيد والأقصر، وانعقاد غرف عمليات الأزمات والطوارئ في فرعي الهيئة بالمحافظتين على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طارئة أو حدث.

وتابعت الهيئة، أن خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة قائمة على الاكتشاف المبكر والعزل الفوري للحالات المشتبه في إصابتها بأي مرض معدِ في غرف مخصصة لهم داخل المدرارس، واستدعاء الطبيب للكشف على الحالة، لتأكيد أو نفي الإصابة وتقديم العلاج المناسب، مشيرة إلى أنه في حالة الاشتباه بإصابة أحد الطلاب يتم تحويله لأقرب مستشفى تابع لهيئة الرعاية الصحية بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، لتقييم الحالة وتشخيصها وتلقي الرعاية الصحية اللازمة لها، كما يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة في هذه الحالة لمتابعة المخالطين لمدة أسبوعين، إضافة إلى إبلاغ الإدارة التعليمية لتسجيل الحالة المصابة حسب الإجراءات المتبعة في ذلك الأمر.

الرعاية الصحية





وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، حرص الهيئة على تأمين الخدمات الطبية لطلاب المدارس من خلال منشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، في جميع المراحل التعليمية سواء بإطلاق مبادرات صحية للكشف المبكر عن الأمراض والاطمئنان على صحة الطلاب مثال (حملة اطمن على ابنك) التي أطلقتها الهيئة للكشف الطبي المجاني على الطلاب بمحافظة بورسعيد، أو من خلال جهود الهيئة المبذولة والمستمرة في تأمين كافة الخدمات الطبية وتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية في الأنشطة والفاعليات المختلفة بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالصحة العامة للمواطنين، وخاصة النشء من الأطفال وطلاب المدارس المستقبل القادم للبلاد.