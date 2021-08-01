«حماة الوطن» يعقد اجتماعا تحضيريا استعدادا لانتخابات المحليات

عقدت هيئة مكتب أمانة المجالس النيابية، وأمانة التدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن، اجتماعا تحضيريا برئاسة الفريق أسامة الجندي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والنائب محمود القط، أمين التدريب والتثقيف، واللواء أحمد عبد الرحيم، أمين المجالس النيابية لتجهيز خطة كوادر الحزب لانتخابات المحليات القادمة، وبرعاية الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن.

وأكد الفريق أسامة الجندي، أهمية المجالس المحلية الشعبية فى ضوء الصلاحيات الموسعة التى منحها الدستور وقانون الإدارة المحلية الجديد لهذه المجالس فيما يتعلق بمشاركتها فى إقرار السياسات العامة وموازنات المحليات، أو الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحليات بمختلف مستوياتها.

وقال الفريق أسامة الجندي إن المجالس المحلية تمثل برلمانات مصغرة في محافظات مصر بالإضافة إلى أنها ستكون عنصرًا هامًا ومساعدًا لمجلس النواب ومجلس الشيوخ في المحافظات.

ومن جانبة أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ وأمين التدريب والتثقيف، أن الأيام القادمة ستشهد دورات تدريبية وتأهيلية لكوادر الحزب لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، والعمل الجماهيري، وتضم تلك الدورات قواعد الترشح والشروط، والمعايير الواجب توافرها في العضو للتسجيل ضمن المرشحين في انتخابات المحليات.

وأضاف اللواء أحمد عبد الرحيم أمين المجالس النيابية بالحزب، أن الانتخابات المحلية خطوة مهمة فى تفعيل دور الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية، ومنحهم الفرصة والعمل من أجل حماية الدولة المصرية، لافتا إلى وجود المجالس المحلية أصبح ضرورة مهمة لصالح الدولة المصرية، ومساعدة المواطن المصرى فى حل مشاكله في القرى والمراكز والمدن والمحافظات.

وكان قد افتتح حزب حماة الوطن مقر أمانة الحزب بمحافظة أسيوط باحتفالية كبرى فى ظل فاعليات الاحتفال بثورة ٢٣يوليو، تحت رعاية الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، والفريق أسامة الجندى النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفى أمين عام التنظيم.

شارك في الاحتفال لفيف من أعضاء النواب والشيوخ، والأحزاب المختلفة كان على رأسهم المهندس ياسر عمر، وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن، والنائب محمد فهمي، صالح أمين حزب الشعب الجمهوري، والنائب يحي كدواني، والنائب حسام حلمى ماضي، والنائب الحسينى جلال، والنائبة نشوى رائف، والنائب أحمد حسين جودة، والنائب محمد حمدي دسوقي، والنائب أحمد الشناوي، ونائب مجلس الشيوخ المهندس مجدي سليم، وقيادات الحزب بالمحافظة.