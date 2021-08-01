قبل الامتحان بساعات.. موعد بث المراجعة النهائية لـ«التفاضل والتكامل»

تبث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، المراجعة النهائية لمادة التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة -الشعبة العلمية (رياضة)-.

وطالبت الوزارة جميع طلاب الصف الثالث الثانوي، بمتابعة البث المباشر لمراجعة مادة التفاضل والتكامل اليوم الأحد 1 أغسطس الساعة 6 مساءً، عبر منصة حصص مصر وصفحة الوزارة الرسمية على"الفيسبوك".

وأتاحت وزارة التربية والتعليم للطلاب إمكانية كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها أثناء البث.

كان قد أدى 292 ألف و428 طالب/طالبة "بالشعبة العلمية/علوم"امتحان مادة "الأحياء"، كما أدى 100ألف و453 طالب/طالبة “بالشعبة العلمية/الرياضيات” امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"، وذلك في اليوم الخامس عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.