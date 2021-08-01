«التعليم» تنشر مراجعة «الجيولوجيا» لطلاب الثانوية قبل امتحان الغد

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراجعة الجيولوجيا لطلاب الصف الثالث الثانوي.

وكتبت الوزارة، عبر الصفحة الرسمية لقناة "مدرستنا" على فيسبوك: "تابعونا الآن في بث مباشر لمراجعة الجيولوجيا مع الأستاذة رانيا المعداوي".

وتابعت: "يمكنكم أيضاً مشاهدة المناهج الدراسية والحصول على المراجعات ونماذج الامتحانات الاسترشادية المجانية من خلال منصة حصص مصر، سجل واشترك الآن مجاناً www.hesas.eg".

وتنشر الدستور رابط المراجعة: https://www.facebook.com/MadrasetnaSecondaryy/videos/419285736090571

ويختتم طلاب الثانوية العامة غدًا امتحانات الثانوية العامة بمادتى الجيولوجيا والتفاضل والتكامل.

وأدى أمس 292 ألفا و428 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية علوم" امتحان مادة "الأحياء"، كما أدى 100 ألف و453 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية الرياضيات" امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"، وذلك في اليوم الخامس عشر من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، مشددًا على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الخامس عشر سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.