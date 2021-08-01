الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 15 عامًا لـ 5 متهمين خطفوا صاحب محل ذهب وسرقوه بالإكراه

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة 5 متهمين بينهم سيدة بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة خطف صاحب محل ذهب بالإكراه وطلب فدية من أسرته لفك أسره.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد عماد نور الدين وكيل النيابة وأمانة سر وائل عبد المقصود.

تفاصيل خطف صاحب محل ذهب

كشف أمر الإحالة أن كلًا من  المتهم الأول “إبراهيم .م”  تاجر مصوغات ذهبية بالصاغة والمتهمة  “صفاء .ص ” وبينهما علاقة عاطفية  دبرا الأمر لخطف «ماهر .م»، صاحب محل ذهب بالصاغة كرهًا عنه مصحوبًا بطلب فدية فاستعانوا بثلاثة متهمين، وبعد أن تدارسوا واتفقوا جميعهم على خطف المجني عليه كرها باستخدام سيارة المتهم الأول الملاكي مقابل مبلغ مادي لكل من المتهمين من الثاني حتى الرابع وأعد المتهم الأول أدوات ارتكاب الجريمة من قيود بلاستيكية ولاصق بلاستيكي وسيارته المذكورة وأعدت المتهمة الخامسة مسكنها الكائن بالحي الإيطالي بمدينة السادس من أكتوبر مكانًا لحجز المجني عليه وإخفائه بعيدًا عن ذويه.

وأضاف أمر الإحالة  أنه في يوم ارتكاب الواقعة الذي حددوه للتنفيذ، استقل المتهمون من الثاني حتى الرابع السيارة المذكورة قيادة المتهم الأول صاحبها بعد إزالة لوحاتها المعدنية وتوجهوا بها صوب جراج الدراسة الذي يصف فيه المجني عليه سيارته الخاصة التويوتا ثم ترجل منها المتهمون من الثاني حتى الرابع قاصدين محل المجني عليه للمصوغات الذهبية لمراقبته وما أن انتهى المجني عليه من عمله بالمحل تتبعوه سيرًا على الأقدام حتى وصل إلى جراج الدراسة وحال قيام المجني عليه بفتح باب سيارته لاستقلالها تعدوا عليه ضربًا بالأيدي في جسده وشلوا حركته بتقييد يديه بقيود بلاستيكية ووضعوا لاصق بلاستيكي على فمه حتى لا يستغيث وحجب عينيه.

وأشار  أمر الإحالة  أن المتهم الأول حضر بسيارته وانهال ضربًا باليد على المجني عليه ثم دفعوه داخل السيارة وانتزعوا منه 12 ألف جنيه وهاتفي محمول ومفاتيح سيارته ومحله وما أن خرجت السيارة قيادة المتهم الأول من الجراج غادرها المتهمان الثالث والرابع وبقي معه المتهم الثاني والمجني عليه وقصدا مسكن المتهمة الخامسة وتناوب بعد وصولهما ضرب المجني عليه بالأيدي في جسمه وقيدا يديه وقدميه بكرسي وساوماه على فدية 100 كيلو ذهب لإطلاق سراحه وإلا سيلحقان الأذى به وبابنه وابنته وقام المتهمان الأول والثاني باستخدام هاتف المتهم الأول المحمول وباستخدام شفرات حجب بيانات الهاتف ورقمه وساوما زوجة المجني عليه وابن عمه طالبين منهما الفدية مهددينهما بإلحاق الأذى بالمجني عليه وابنيه في حالة الرفض.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس السجن المشدد الدرب الاحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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