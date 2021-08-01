الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات نظافة وتشجير وندوات توعية بقريتي «مسرع» و«أولاد رايق» بمركز أسيوط

حملات النظافة
حملات النظافة

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تكثيف حملات النظافة بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية والقروية فضلًا عن تجميع المخلفات والقمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة وتنظيم ندوات ولقاءات توعوية للمواطنين في هذا الشأن.

حملة نظافة وتشجير وندوات توعية بقريتي مسرع وأولاد رايق بمركز أسيوط (3)
حملة نظافة وتشجير بمركز أسيوط 


وأوضح محافظ أسيوط أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في هذا القطاع الهام، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تطوير وتحسين مستوى النظافة والبيئة بمراكز وقرى المحافظة، مضيفاً أنه تم حملة نظافة وتشجير وندوات توعية بقريتي مسرع وأولاد رايق بمركز أسيوط.

حملة نظافة وتشجير وندوات توعية بقريتي مسرع وأولاد رايق بمركز أسيوط (3)
حملة نظافة وتشجير بمركز أسيوط 


وكشف المهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة إنه تم تنظيم عدة حملات للنظافة والتوعية والتشجير بمدن ومراكز وقرى المحافظة تحت شعار “مدن وقرى أسيوط نظيفة وجميلة”.

حملة نظافة وتشجير وندوات توعية بقريتي مسرع وأولاد رايق بمركز أسيوط (4)
ندوات توعية بقريتي مسرع وأولاد رايق

 وتم تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير بقريتي مسرع وأولاد رايق التابعة للوحدة المحلية ببني حسين بمركز أسيوط تم خلالها تكثيف أعمال الكنس بواسطة عمال الكنس، ورفع الأتربة الموجودة بالشوارع، ورفع المخلفات الموجودة بنقاط التجميع ونقلها إلى موقع التخلص النهائي، فضلاً عن تنظيم لقاءات توعوية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وتوعيتهم بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة من الناحية الدينية والبيئية، لخلق سلوك إيجابي لديهم، بالاضافة إلى ندوة توعية بمقر عمدة قرية مسرع تم خلالها التوعية بأهمية النظافة والتخلص السليم من المخلفات الصلبة، والمخلفات الزراعية، وعدم حرقها، وزراعة عدد من الأشجار بالشوارع لأعطاء مظهر جمالي مقدماً الشكر للسائقين والعمال بمنظومة النظافة لمجهوداتهم الكبيرة التي يبذولها في أعمال النظافة لتحقيق مستوى جيد من النظافة.

حملة نظافة وتشجير وندوات توعية بقريتي مسرع وأولاد رايق بمركز أسيوط (6)
حملة نظافة وتشجير بمركز أسيوط 


يذكر أن الحملة قد شارك بها كلا من الدكتور نور فرج، استشاري البرنامج الوطني، وإيمان حسين رئيس قسم التوعية، والتواصل المجتمعي بالمحافظة، ومحمد هاشم رئيس قسم الرصد والمتابعة بالمحافظة، ومحمود سيد مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمركز، ومحمد فرغلي رئيس الوحدة المحلية ببني حسين، وهاني سلطان ممثل جمعية المحافظة على القرآن الكريم كجهة شريكة في الحملة.

حملة نظافة وتشجير وندوات توعية بقريتي مسرع وأولاد رايق بمركز أسيوط (7)
حملة نظافة وتشجير بمركز أسيوط 
محافظة اسيوط محافظ أسيوط تذليل العقبات القمامة المخلفات الصلبة اللواء عصام سعد منظومة النظافة حملات النظافة رفع المخلفات المحال التجارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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