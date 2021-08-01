الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إطلاق قوافل طبية في أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

العميد محمد صلاح
العميد محمد صلاح

تفقد العميد محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، عيادات القافلة الطبية للعيون التي تقوم بالكشف المجاني على المواطنين بمركز صدفا، لمتابعة سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وتوفير وصرف العلاج للحالات من خلال صيدلية القافلة التي تم تجهيزها وتدعيمها بالأدوية، وتحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلي عمليات جراحية إلى المستشفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها على نفقة الدولة مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

السكرتير المساعد يتفقد فعاليات القافلة الطبية للعيون بمركز صدفا ضمن حياة كريمة (10)
العميد محمد صلاح


وقدم السكرتير المساعد الشكر والتقدير للأطباء وأطقم التمريض والمتطوعين والجمعيات الأهلية الشريكة المشاركة في القافلة والمشرفين عليها، مؤكداً على ضرورة الإعلان عن القوافل الطبية المختلفة التي يتم تنظيمها والجدول الزمني لها وأماكن تنفيذها وتسهيل انتقال المواطنين إلى تلك الأماكن للكشف وصرف العلاج اللازم، لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتنظيم مثل تلك القوافل وتكليفاته المستمرة بمتابعة سير عمل وتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقيام بعملها على أكمل وجه وإعداد تقرير دوري لما تسفر عنه من نتائج من توفير خدمة طبية وعلاجية مجانية لضمان توفير الخدمات الصحية والعلاجية.

السكرتير المساعد يتفقد فعاليات القافلة الطبية للعيون بمركز صدفا ضمن حياة كريمة (8)
العميد محمد صلاح


وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنظيم قوافل طبية مجانية بالمراكز والقرى لتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وخاصة في القرى والنجوع البعيدة والأكثر احتياجاً لدعم مستوى الخدمة الصحية في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

السكرتير المساعد يتفقد فعاليات القافلة الطبية للعيون بمركز صدفا ضمن حياة كريمة (6)
العميد محمد صلاح

ونوه إلى أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير خدمات القضايا المجتمعية على كل الأصعدة التي تمس المواطن، وبمشاركة أجهزة المحافظة، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

السكرتير المساعد يتفقد فعاليات القافلة الطبية للعيون بمركز صدفا ضمن حياة كريمة (4)
العميد محمد صلاح
السكرتير المساعد يتفقد فعاليات القافلة الطبية للعيون بمركز صدفا ضمن حياة كريمة (3)
العميد محمد صلاح
السكرتير المساعد يتفقد فعاليات القافلة الطبية للعيون بمركز صدفا ضمن حياة كريمة (2)
العميد محمد صلاح
السكرتير المساعد يتفقد فعاليات القافلة الطبية للعيون بمركز صدفا ضمن حياة كريمة (1)
العميد محمد صلاح
اسيوط محافظة نفقة الدولة مستشفيات اجراءات تذليل العقبات محافظة أسيوط المبادرة الرئاسية قوافل طبية مجانية اللواء عصام سعد الخدمات الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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