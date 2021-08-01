الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وفاة شقيقة شيخ الطريقة العزمية

«لقبت بأم المريدين».. وفاة شقيقة شيخ الطريقة العزمية

أبوالعزائم وشقيقته
أبوالعزائم وشقيقته الراحله

َأعلن الدكتور علاء أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية ورئيس الاتحاد  العالمي للصوفية، وعضو المجلس الأعلى للصوفية، وفاة شقيقته السيدة عواطف أبوالعزائم عن عمر يناهز 85 عاما، والتي كانت تلقب بأم المريدين وصديقة الأخوات العزميات، حيث كان تعتبر من الشخصيات النسائية الصوفية المتميزة في العديد من المجالات الفكرية والدعوية والاجتماعية.


وأصدرت شيخ الطريقة العزمية بياناً قال فيه، (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، اليوم انطفأ قبس من نور الإمام أبي العزائم، وهدأت الروح النبيلة الرقراقة التي استمدت من الإمام روحانيتها وجمالها، ورحلت البارقة الهفافة بالنور والإيمان والمعرفة من أفق الدنيا إلى آفاق الآخرة دار الخلود والرضوان.

وأضاف: أسأل الله تعالى أن يغفر لها ويرحمها، ويكرم نزلها ويوسع مدخلها، وأن يجازيها بالحسنات إحسانًا، وعن السيئات عفوًا وغفرانًا، وأن يغسلها بالماء والثلج والبرد، وأن ينقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.


وأعلنت الطريقة العزمية، إقامة صلاة الجنازة بمسجد الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم بالقاهرة عقب صلاة عصر اليوم الأحد، وسيقام العزاء غدًا الاثنين بمقر مشيخة الطريقة العزمية.

أم المريدين وفاة شقيقة شيخ العزمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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