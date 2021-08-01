الفرص المتاحة لتنمية صناعة التأمين من خلال 3 مجالات رئيسية

كشف الاتحاد المصري للتأمين، أن الفرصة سانحة لنجاح شركات التأمين من خلال ثلاثة مجالات رئيسية في صناعة التأمين على الحياة.

وأضاف المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، أنه ستوفر الاتجاهات الاقتصادية والديموغرافية أيضًا دافعاً أكبر للنمو . حيث يتسارع نمو الطبقة الوسطى على مستوى العالم ، مما سيؤدي إلى زيادة الدخل والثروة، وبالتالي زيادة المخاطر التي يجب إدارتها. و بحلول عام 2030، من المتوقع أن ينمو عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وأن تمتد أعمارهم بحيث يستهلكون معاشاتهم التقاعدية.

وأوضح المصري للتأمين أنه تواجه صناعة التأمين على الحياة فرصة محورية مزدوجة تتمثل في فرصة تلبية احتياجات العملاء المتزايدة و في نفس الوقت العودة إلى الربحية والنمو. و لتحقيق هذين الهدفين، نتوقع أن تتفوق شركات التأمين على الحياة التي تنجح في ثلاثة مجالات خلال العقد المقبل:

. إضفاء الطابع الشخصي على كل جانب من جوانب تجربة العميل.

. تطوير منتجات مرنة تناسب التحديات التي تفرضها البيئة المنظمة للصناعة وبيئة معدلات الفائدة.

. إعادة اكتشاف المهارات والقدرات.

وأكد المصري للتأمين أهمية إضفاء الطابع الشخصي على كل جانب من جوانب تجربة العميل، حيث أدى تأثير التحول الرقمي الذي حدث في جميع الصناعات إلى رفع مستوى التأمين أيضًا، فهناك مجالات كثيرة تحرص على تقديم خدمات مخصصة تتلاءم مع احتياجات كل عميل حرصا على تعزيز العلاقة بعملائها.

وأشار إلى أن التحول نحو إدارة الصحة المستهدفة حيث لطالما ركزت شركات التأمين على الحياة على الحماية من خطر الوفاة، ولكن مع الوقت تضاءل القلق بشأن هذا الخطر في العديد من الأسواق، ما أدى إلى انخفاض الطلب على المنتجات الأساسية لتأمينات الحياة.



