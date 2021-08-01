بحضور رئيس الأساقفة.. كلية اللاهوت تحتفل بتخريج دفعة جديدة السبت المقبل

تحتفل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بتخريج الدفعة الثالثة عشر من برنامج البكالريوس وتتضمن ٣٠ طالبا وطالبة من كلية اللاهوت الأسقفية بفروعها الثلاثة بالقاهرة والإسكندرية والمنيا يوم السبت المقبل، بحضور الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وعميد كلية اللاهوت الأسقفية وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك فى تمام السادسة مساءً.



يلقى كلمة الحفل الدكتور الكنن (رتبة كنسية) آشلي نل رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت الأسقفية جامعة برلين - ألمانيا، كما تتضمن الفقرات توزيع شهادات التخرج على الطلبة وإلقاء كلمة شكر من المتحدث باسم الدفعة وصلاة خاصة من أجل الخريجين.



وتواصل الكلية تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بالكلية للعام الأكاديمى 2020-2021 وذلك حتى الـ31 من أغسطس الجاري، حيث وضعت الكلية عدة شروط للالتحاق أهمها المعيار الروحي إذ ينبغي على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحي بالإضافة إلى المعيار الأكاديمي الذي يتمثل في المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية لمواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.



تقبل الكلية المتقدمين من أي خلفية طائفية أو لاهوتية مهما تكن على أن تكون لديه الرغبة في العبادة والدراسة والحياة كجزء من مجتمع الكلية بحسب التقليد الأسقفي فضلا عن المعايير المالية والتي تتضمن قدرة الطالب على سداد مصاريف الدراسة ( 2000 جنيه مصرى سنويا).

وتأسست كلية اللاهوت الأسقفية عام 2005 وهدفها تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة.

كلية اللاهوت الأسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر، بلغ عدد الملتحقين بها لأكثر من 130 طالبا وطالبة من خلفيات متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.