وزيرة الهجرة: في كل يوم يؤكد المصريون بالخارج ولاءهم وإخلاصهم للوطن

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها في كل عدد من أعداد مجلة "مصر معاك" تكتب للمصريين بالخارج وهي تشعر بالفخر بدورهم الوطني في دعم جهود القيادة السياسية، والتعريف بما تقوم به مصر من إنجازات تسابق بها الزمن لتوفر لشعبنا حياة كريمة.

وأضافت خلال مقالتها الشهرية بالعدد الحادي والثلاثين من مجلة "مصر معاك" قائلة:" فخورون بما يقوم به كل مصري بالخارج منذ دعم التحول السياسي الأعظم في تاريخ مصر الحديثة ليساندوا دولتهم، فجاءت الرسائل من كل ميادين العالم وبكل اللغات لتعلنها بكل وضوح أن الشعب المصري قال كلمته ورفض أن يختطف أحد ثورته المجيدة، ليأتي 30 يونيو حاملا معه الخير الحقيقي لمصر".

واستكملت: "يتوقف المصريون بالخارج عن دعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في استكمال مسيرة البناء والتنمية ليشاركوا بعلمهم وخبراتهم وأموالهم في بناء المشروعات القومية، لنرى جميعا وطنا يُبنى من جديد بسواعد أبنائه وعقولهم وإصرارهم".

وأضافت: "وفي كل يوم، يؤكد المصريون بالخارج ولاءهم وإخلاصهم لهذا الوطن، بداية من المبادرات التي حرصوا على دعمها والمشاركة فيها لتنمية الريف المصري؛ دعما لجهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والنهوض بالمناطق الأكثر احتياجا".

وأكدت: "في هذا العدد لا يفوتنا أن نثمن جهود المصريين بالخارج في تخصيص شهر يوليو للاحتفاء بالحضارة المصرية في كندا، وحرصهم على دعم جهود الدولة المصرية وإبراز إنجازاتها وما تمتاز به من عراقة وأصالة تاريخية".

وقالت: "الكثير من الأحداث التي قمنا بها هذا الشهر، استمرارًا لما نقوم به معا من جهود للاستفادة من القوة الناعمة المصرية، فجاءت النسخة الرابعة والشبابية من المبادرة الرئاسية إحياء الجذور، والتي حظيت بلقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والشباب المشاركين، للتأكيد على العلاقات التاريخية بين شعوب البلدان الثلاثة، والقواسم المشتركة بينهم من تاريخ وحضارة عريقة، نروج لبلدنا ونعرّف الشباب بمناطق الجذب السياحي، وما يمتلكونه من إرث حضاري لا يقدر بثمن".

وأضافت: "يد تبني ويد تحمل السلاح.. هذا ما تحتويه صفحات العدد عن قاعدة 3 يوليو، وجهود قواتنا المسلحة لصون مقدراتنا وحفظ أمننا القومي المصري".

وقالت: "ختامًا، نؤكد أننا في انتظار كل مصري بالخارج على أرض الوطن، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج؛ دعمًا لرؤية مصر للنهوض في مختلف القطاعات، وللتأكيد على دور المصريين بالخارج في كل محطة من محطات بناء الوطن".