وصول أولى رحلات الطيران العارض من فرنسا للأقصر

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر، أولى رحلات الطيران العارض القادمة من فرنسا إلى الأقصر بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو ٢٠٢٠.

وأشارت إيمان محمود رئيس الإدارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة إلى أن الطائرة القادمة من العاصمة الفرنسية باريس كانت تقل على متنها ١٧٨ سائحًا فرنسيا.

ولفتت إلى أن أعضاء مكتب الهيئة بالأقصر استقبلوا السائحين بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية المختلفة لتعريفهم بالمنتجات السياحية المختلفة للمقصد المصري، مع الالتزام بكافة بالإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وأضافت أنه من المقرر تسيير رحلة طيران عارض مرة واحدة أسبوعياً من فرنسا إلى الأقصر حتى شهر نوفمبر من العام الجاري .

جدير بالذكر أن مكتب الهيئة بالأقصر كان قد استقبل أولى رحلات الطيران العارض القادمة من أسبانيا إلى الأقصر والتي كانت قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد وتقل ١١٤ سائحاً، وذلك لأول مرة منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو الماضي عقب توقف حركة الطيران فى مارس 2020 نظرا إلى تداعيات فيروس كورونا التى جعلت الدول تتخذ إجراءات استثنائية لمواجهة عدوى فيروس كورونا.

ويعتبر السوق الأسبانى والسوق الفرنسي من أكثر الأسواق الأجنبية العاشقة للحضارة المصرية القديمة، والتى تحرص على دعم السياحة الثقافية الممثله فى الأقصر وأسوان والقاهرة .

يشار إلى أن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، تفقد أمس عدد من المواقع الأثرية بمحافظة الأقصر من بينهم معبد الكرنك.

وخلال جولته التقى بمجموعة من السائحين من مختلف الجنسيات من بينهم مجموعات سياحية من البرازيل وألمانيا وفرنسا وبيلاروسيا وأوكرانيا وروسيا، والذين أعربوا عن شدة إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة، ودقة تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية في الفنادق والمواقع الأثرية والمتاحف مما دفعهم للشعور بالراحة والأمان والاستمتاع بإجازتهم، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الوزير.