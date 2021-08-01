الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

848 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا فى أوكرانيا

كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأحد، تسجيل 848 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، و6 حالات وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت "الصحة الأوكرانية"- حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أنه تم تسجيل 131 حالة تعافي من الإصابة، فيما بلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 473 حالة.

وأوضحت أن العدد الإجمالي لإصابات "كوفيد- 19" المؤكدة في أوكرانيا ارتفع منذ بدء انتشار الجائحة إلى مليونين و253 ألفا و269 حالة.. بينما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين مليونين و186 ألفا و994 شخصا، كما بلغت حصيلة وفيات الوباء 52 ألفا و951 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

 

كييف كورونا أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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