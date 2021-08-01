العراق: القبض على مسؤول الاغتيالات بـ «داعش» في محافظة صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام العراقي، اليوم الأحد، القبض على مسؤول الاغتيالات بتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه"بناءً على المتابعة والتعقيب الاستخباراي ومقاطعة المعلومات في إطار تعقب العناصر الإرهابية البارزة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى أبو رسول الذي اعترف ابتدائياً وصدقت أقواله قضائياً بأنه انتمى لداعش وعمل ضمن المفارز الإرهابية بالسيطرات الوهمية العصابات الإرهابية في قضاء الشرقاط".

وأضاف أن"الإرهابي اعترف ايضاً انه عمل في عام 2020 آمر مفرزة امنية إرهابية للاغتيالات ضمن محافظة صلاح الدين و كلف باغتيال مواطنين أبرياء عدة ، إذ كانت وكالة الاستخبارات سباقة قبل تنفيذه لعمليات الاغتيال بسبب القبض عليه، مبيناً"أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وفق أحكام المادة أربعة إرهاب".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش العراقي، اليوم الأحد، إطلاق عملية عسكرية قرب كركوك لمطاردة فلول تنظيم داعش.

كانت قد ذكرت خلية الإعلام الحربي "أنه بإسناد طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي انطلقت عملية أمنية لتفتيش وتطهير مناطق جنوب محافظة كركوك (مثلث الزركة) والمناطق الواقعة على الحدود الفاصلة بين قيادة عمليات صلاح الدين وقاطع المقر المتقدم في كركوك".

وكان جهاز الاستخبارات بوزارة الداخلية العراقية أعلن أمس السبت، اعتقال 7 من عناصر الخلايا النائمة بتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك، 250 كم شمالي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن جهاز الاستخبارات في الشرطة الاتحادية بوزارة الداخلية تمكن من اعتقال 7 من عناصر الخلايا النائمة في تنظيم داعش في عملية استباقية وفق قانون الإرهاب بمحافظة كركوك.

وأوضح البيان أن المعتقلين اعترفوا، خلال سير التحقيق، بأنهم بايعوا عصابات داعش وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي لعناصر داعش الإرهابية.