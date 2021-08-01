موجة حر شديدة تضرب اليونان.. وفتح قاعات مكيفة للسكان

تتعرض اليونان لموجة حارة شديدة، في الوقت الذي يحاول فيه رجال الإطفاء إخماد حرائق كبيرة بسبب الجفاف.

وتم نقل ما لا يقل عن 16 شخصًا للمستشفيات لتلقي العلاج بسبب مشاكل في التنفس في شبه جزيرة بيلوبونيز، عند الطرف الجنوبي من البر الرئيسي.

وتم احتواء الحرائق صباح اليوم الأحد، مع ذلك، ما زال خطر اندلاع حرائق أخرى مرتفعًا بسبب الجفاف، وفقًا لتحذيرات الدفاع المدني، وفقا لموقع الرؤية الإماراتي.

وأدت موجة الحر التاريخية، حسب وصف خبراء الأرصاد، لارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 43 درجة مئوية خلال الأيام القليلة الماضية، كما من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 45 درجة في بعض المناطق اليوم.

وقال مكتب الأرصاد اليوناني، اليوم، إنه من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً جديداً غداً الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

وقامت بعض البلدات بفتح قاعات مكيفة للسكان الذين ليس لديهم أجهزة تكييف في منازلهم، وقالت وزارة العمل إنه يجب تقييد العمل في الأماكن المفتوحة قدر الإمكان.

ولم يتضح متى ستتراجع درجات الحرارة، لكن بعض خبراء الأرصاد توقعوا استمرار الوضع الخطير لنحو أسبوعين.

من جانبه، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، على الساحل اليوناني.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال وقع على بعد 60.8 كلم جنوب غرب جزيرة كوس في بحر إيجه، التي يقطنها حوالي 19 ألف شخص.

وأشارت الهيئة الأمريكية إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 11 كلم.

ولم ترد أية معلومات عن احتمال حدوث تسونامي، ولا عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بسبب هذه الهزات.

وتقع اليونان في منطقة زلازل وكثيرا ما تتعرّض لهزّات لكن دون أن يتسبب الأمر بسقوط ضحايا في أغلب الأحيان.