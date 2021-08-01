الأحد 01 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فقد جميع حواسه.. قرار من النيابة ضد المشرفة فى واقعة «طفل الحضانة» بالشروق

حبس
حبس

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، بحبس "آ. ع"، المشرفة بحضانة بمدينة المستقبل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بالإهمال وترك طفل داخل باص الحضانة لمدة ثلاثة ساعات، ما أسفر عن دخوله في غيبوبة وفقده جميع حواسه وإصابته بعجز.

وكانت قد أمرت نيابة الشروق وبدر بإخلاء سبيل "هـ.ط"، مالكة حضانة ريبونزل بمدينة المستقبل التابعة لمدينة الشروق، بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية بسبب الإهمال وترك الطفل "ي. م"، وعمره عامان، داخل السيارة، باص الحضانة، لمدة 3 ساعات متواصلة، ما أسفر عن دخول الطفل فى غيبوبة وفقده جميع حواس السمع والبصر والشم.

تفاصيل الواقعة

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من والد الطفل يتهم فيه حضانة بمدينة المستقبل بترك طفله داخل السيارة الخاصة بالحضانة، مما تسبب فى دخول الطفل فى غيبوبة وفقده جميع حواسه، وعلى الفور تم تحديد الحضانة، وتبين أنها غير مرخصة، وتم ضبط مالكتها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

 

حبس حضانة سيارة المستقبل الشروق وبدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

السعودية تبدأ تفعيل قرار اللقاح كشرط دخول المناسبات والمنشآت ووسائل النقل العام

مصر تعرب عن تضامنها مع الشعب التونسى وتؤكد ضرورة تجنب التصعيد

الرئيس السيسى يصدّق على قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

مصادر بـ«الصحة»: لا يمكن تحديد موعد موجة كورونا الرابعة بشكل دقيق

قناة السويس تدشن «حسين طنطاوى» ثانى أكبر كراكة فى الشرق الأوسط الأربعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

محمد مرعي

تونس وخطورة الحلول الوسط مع الإخوان

د.أحمد الخميسى

ميلانى كلاين.. الحب والكراهية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون فى تل أبيب احتجاجا على فرض قيود جديدة بسبب كورونا

تفاصيل تحركات إسرائيل على الحدود الشمالية

مستشار الرئاسة الفلسطينية يستنكر منع الاحتلال الفعاليات السلمية في القدس