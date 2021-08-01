فقد جميع حواسه.. قرار من النيابة ضد المشرفة فى واقعة «طفل الحضانة» بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، بحبس "آ. ع"، المشرفة بحضانة بمدينة المستقبل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامها بالإهمال وترك طفل داخل باص الحضانة لمدة ثلاثة ساعات، ما أسفر عن دخوله في غيبوبة وفقده جميع حواسه وإصابته بعجز.

وكانت قد أمرت نيابة الشروق وبدر بإخلاء سبيل "هـ.ط"، مالكة حضانة ريبونزل بمدينة المستقبل التابعة لمدينة الشروق، بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية بسبب الإهمال وترك الطفل "ي. م"، وعمره عامان، داخل السيارة، باص الحضانة، لمدة 3 ساعات متواصلة، ما أسفر عن دخول الطفل فى غيبوبة وفقده جميع حواس السمع والبصر والشم.

تفاصيل الواقعة

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من والد الطفل يتهم فيه حضانة بمدينة المستقبل بترك طفله داخل السيارة الخاصة بالحضانة، مما تسبب فى دخول الطفل فى غيبوبة وفقده جميع حواسه، وعلى الفور تم تحديد الحضانة، وتبين أنها غير مرخصة، وتم ضبط مالكتها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.