الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: إتاحة اللغة العربية على «اتكلم عربى» ترسخ الانتماء عند أطفالنا بالخارج

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، إعلان وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج إتاحة مناهج اللغة العربية والتربية الدينية وقبول الآخر على تطبيق "اتكلم عربي" بداية من اليوم الأحد، مؤكدًا أن الدولة المصرية تأخرت كثيرًا في اتخاذ هذه الخطوات، ولكن حان الوقت لتفعيلها مما يساهم على ربط المصريين بالخارج بوطنهم. 

وقال الجاهل، في بيان، إن توفير مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية  عبر تطبيق " اتكلم بالعربي"، يهدف  بشكل كبير في الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج، كما أنها من المناهج المعنية بالحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تعلم اللغة العربية هي الوسيلة الوحيدة لربط المصريين المقيمين بالخارج بوطنهم وثقافتهم المصرية، كما يعزز من إدراك أبناء الوطن لقيمة اللغة الوطنية ومعرفة حقيقة الأمور عن وطنهم.

 وأضاف البرلماني، أن مبادرة اتكلم بالعربي موجهة لأبناء الجيلين الثاني والثالث لأبناء المصريين بالخارج، حيث إن لها صدى كبيرًا في الداخل، خصوصًا مع وجود طلاب يدرسون في المدارس الدولية والجامعات الدولية ويعيشون في بوتقة داخل الوطن ويتحدثون داخل مصر باللغات الأجنبية، مشددًا على أنَّ هذه المبادرة جرس إنذار للجميع للحفاظ على اللغة والهوية المصرية.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة دار نهضة مصر للنشر، استكمال منظومة تأكيد الهوية المصرية مدعومة بالمناهج المصرية المعتمدة والمواكبة لرؤية مصر 2030، وإتاحتها على تطبيق «اتكلم عربي» الذي أطلقته وزارة الهجرة بالتعاون مع دار نهضة مصر.

مجلس النواب المدارس الدولية اللغة العربية عضو مجلس النواب المصريين بالخارج مصر 2030 وزارة الهجرة

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الثورة الاجتماعية

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