ضبط 116 سلاحًا ناريًا و156 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط 116 سلاحًا ناريًا بحوزة 99 متهمًا

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبط 116 سلاحًا ناريًا بحوزة 99 متهمًا، شملت:

(12) بندقية آلية.

(14) بندقية خرطوش.

(4) طبنجات.

(86) فرد محلي.

(15) خزينة متنوعة.

(134) طلقة مختلفة الأعيرة.

(183) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 84374 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات ضبطت (156) قضية مخدرات، بإجمالي 159 متهمًا ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (24٫380 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (8٫030 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2٫644 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (267 جرامًا).

كمية من مخدر البودر وزنت (525 جرامًا).

كيمة من مخدر الاستروكس وزنت (4,455 كيلو جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (875 جرامًا).

كمية من مخدر الفودو وزنت (120 جرامًا).

كمية من مخدر فرجينيا (70 جرامًا).

كمية من مخدر آيس (20 جرامًا).

عدد (2201) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (34) متهمًا.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (23) متهمًا.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (256) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21347) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (65) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.