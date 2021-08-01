«فيديو حمام السباحة».. حقيقة ارتباط صافيناز بالفنان رامي دياب

منذ أيام انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر خطوبة صافيناز للفنان رامي دياب، وذلك بعدما نشر الأخير مقطع فيديو له مع الراقصة، وهو داخل حمام السباحة في إحدى الفيلات الخاصة وهو يضع في إصبعها خاتم الخطوبة وهي ترتدي الأبيض معلقًا:"طب مفيش مبروك"، لتعود صافيناز متصدرة التريند مرة أخرى اليوم.

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وفجر رامي دياب، مفاجأة للمتابعين عبر فيديو قصير على موقع "انستجرام" بأنه لم يخطب الراقصة صافيناز، وأكد في الفيديو، أن الصور والفيديوهات القصيرة التي نشرها، من كواليس كليب يجمعهما، وظهرت معه صافيناز في الفيديو تؤكد عدم خطبتها قائلة:"أنا سينجل وفري"، وأنه كان يقصد الكليب حينما قال: "مش نقول مبروك".

من هو رامي دياب؟

الفنان رامي دياب فنان شاب، قدم الكثير من الأعمال التليفزيونية، منها مسلسل "الأبواب المغلقة" ومسلسل "البارون" ومسلسل "النص التاني"، كما قام بالعديد من الأعمال السينمائية.

ويعمل «بلوجر» ويعد ضمن مشاهير «السوشيال ميديا»، لديه ما يقرب من 100 ألف متابع عبر منصة «تيك توك».

على جانب آخر، تستعد صافيناز لتقديم عدد من الحفلات الصيفية بجانب العمل الفني الخاص بها، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائي جديد فى الفترة المقبلة، وكانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في السباق الرمضاني في عام 2016.