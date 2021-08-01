الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات واقعة اصطدام سيارة بسيدة ووفاتها

جثة
جثة

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة حدوث مصادمة ووجود متوفاة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام ربة منزل  مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة بعبور الطريق بصحبة كل من خطيبها، وشقيقها اصطدمت بها سيارة مجهولة مما أدى لإصابتها ووفاتها متأثرة بإصابتها، ولاذ قائد السيارة بالفرار، وبسؤال سالفي الذكر أيدا ما جاء بالفحص، وأضافا بعدم تمكنهما من التقاط أرقام السيارة مرتكبة الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وباستكمال التحريات تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه بالسيارة قيادته خشية ضبطه وتعدى الأهالي عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية دار السلام حوادث الطرق قانون العقوبات اصطدام سيارة قسم شرطة المعادي جهود أجهزة وزارة الداخلية

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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