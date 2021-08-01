بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 20 في انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية مطروح

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 20 آخرين من محافظة المنوفية في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الكيلو 35 بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

وأوضح محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، لـ"الدستور"، أن غرفة الطوارئ تلقت إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص في الكيلو 35، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

وأوضح أن المصابين هم "سلمى عبدالله زيد عام و9 أشهر، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، رانيا سعيد عرفة 26 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر باليد اليمنى، ريم أحمد سعيد 11 شهرا مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جنات عبدالحميد سليم 64 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر باليد اليمنى، حنان سعيد عرفة 33 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد سعيد علي 38 سنة مصاب باشتباه ما بعد بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

كما أصيب أيضا "إبراهيم جمال علي 25 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود مصطفى محمود 14 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح متهتك داخل الفم، محمود عبد المتجلي 27 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية، انتصار عبدالله حسن 8 سنوات مصابة باشتباه كسر بالفخذين واشتباه ما بعد الارتجاج، محمد سعيد حجازي 26 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد عبدالله جودة 29 سنة مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى، محمد عبدالله جودة 29 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".



كما أصيب أيضا في نفس الحادث "عفاف عبدالحميد سليم 60 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حسناء سعيد عرفة 30 سنة مصابة باشتباه كسر باليد اليمنى، تحية فتحي سلام 7 سنوات مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبدالعظيم فتحي سلام 3 سنوات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حسناء فتحي سلام 4 شهور مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ميرنا مصطفى يوسف 15 سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمود محمد محمود موسى 72 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وأشار إلى أنه تم التحفظ على جثمان "سلمى حسن الفرماوي 60 سنة" في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.