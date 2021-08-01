«الإحصاء»: 55.6 ألف تعد على الأراضي الزراعية خلال 2020.. وإزالة 79% منها

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية إلى 55.6 ألف حالة تعدى على مساحة 2.994 ألف فدان خلال عام 2020، لافتًا إلى أنه تمت إزالة 44.1 حالة تعدى على مساحة 2.469 ألف فدان، بنسبة 79.3% من إجمالى التعديات خلال العام الماضى.

وأوضح جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن العدد الأكبر من تعديات الأراضى الزراعية تركز بمحافظة المنيا بعدد 12.8 ألف حالة تعدى على مساحة 772 فدان، يليها محافظة البحيرة بعدد 6700 حالة تعدى على مساحة 248 فدان، ثم محافظة بنى سويف بعدد 4589 حالة تعدى على مساحة 179 فدان، ومحافظة أسيوط 4346 حالة تعدى على مساحة 148 فدان، ومحافظة سوهاج بعدد 3676 حالة تعدى على مساحة 142 فدان، محافظة قنا 3544 حالة تعدى على مساحة 183 فدان، بينما تذيلت قائمة التعديات الزراعية محافظات شمال سيناء بصفر تعديات، محافظة الوادى الجديد بحالتى تعدى فقط، محافظة مطروح بعدد 30 حالة تعدى، محافظة السويس بعددد 48 حالة تعدى، ومحافظة بورسعيد 54 حالة تعدى.

وأضاف، أن محافظة المنيا كانت صاحبة النصيب الأكبر من التعديات المزالة بعدد 9.553 ألف حالة تعدى على مساحة 517 فدان، يليها محافظة القليوبية بعدد 5.811 ألف حالة تعدى مزالة على مساحة 143 فدان، محافظة قنا بعدد 4.244 ألف حالة تعدى مزالة على مساحة 211 فدان.

يشار إلى أن إجمالي عدد طلبات التصالح منذ بدء تفعيل قانون التصالح والتعامل في ملف التصالح والطلبات التي تلقتها المحافظات من المواطنين، بلغ نحو 2.8 مليون طلب للتصالح، وحصيلتها نحو 18 مليار جنيه من المحليات.