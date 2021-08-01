الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة التموين: ضبط أطنان من اللحوم والسلع الفاسدة

ضبط لحوم
ضبط لحوم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- 

تفاصيل ضبط 1424 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة 

أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 2 طن "كبدة ولحوم مجمدة" دون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "دون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

ضبط (1,15 طن كبدة مجمدة- ومصنعات لحوم) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة "دون ترخيص") بمحافظة القليوبية. 

ضبط (140 طن "ملح طعام") معبأ داخل عبوات وأجولة دون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "دون ترخيص") بمحافظة الدقهلية. 

ضبط (2 طن "مخللات") معبأة داخل براميل دون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك معمل لإنتاج المخللات "دون ترخيص") بمحافظة الغربية. 

ضبط (مالك محل بدال تمويني) بمحافظة الشرقية، وبحوزته (2 طن سكر- 2400 عبوة زيت تمويني) مخصصة ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح  بصورة غير مشروعة. 

ضبط (مالك محل بدال تمويني) بمحافظة الجيزة، لاستيلائه على 106.219 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب وتقديم إيصالات صرف وهمية بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط (5 أطنان "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر دون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد بتاريخى الإنتاج والصلاحية، ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية دون ترخيص) بمحافظة الشرقية. 

ضبط (2,5 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر دون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

بطاقات التموين البطاقات التموينية شرطة التموين حملات أمنية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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