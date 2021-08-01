الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«ماعت» تطلق مائدتها المستديرة حول جهود مصر لمكافحة عمل الأطفال

مؤسسة ماعت
مؤسسة ماعت

بدأت منذ قليل فعاليات المائدة المستديرة حول "الجهود المصرية لمكافحة عمل الأطفال ما بين الواقع المحلي والتطلعات الدولية"، والتي تنظمها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان؟

وتهدف المائدة لعرض الجهود المصرية المبذولة للحد من عمل الأطفال بحلول ٢٠٢٥ بما في ذلك توضيح للإنجازات والتحديات التي تواجهها الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018-2025 بالتوافق مع المعايير الدولية وتعزيز مسارات التنمية المستدامة بالتزكير على الهدف الثامن، الغاية السابعة.

وتخلق هذه المائدة آفاقا حوارية ونقاشية مثمرة من خلال الاستماع للأطراف المختلفة ذات الصلة وتعزيز  الشراكات مع أصحاب المصلحة، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة سلاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة مجلس النواب، السفير هان موريتس شابفيلد، سفير ممكلة هولندا في مصر، لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، طارق إسحق، الرئيس التنفيذي لشركة ADMC، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين وبعض الأعضاء البرلمانيين ومجلس الأمومة والطفولة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات والجهات الدولية العاملة بمصر. 

وتنظم هذه المائدة في إطار مشروع القضاء على عمالة الأطفال في مصر بحلول ٢٠٢٥، والذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع شركة  ADMC الهولندية وهيئة RVO التابعة لوزارة الشؤؤن الاقتصادية والسياسة المناخية في هولندا.

وكانت أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير جديد بعنوان "كأنهم ليسوا ببشر.. انتهاكات متكررة ضد المهاجرين في اليمن"، يرصد الأوضاع المأسوية التي يعيشها المهاجرين في اليمن، خاصة في ظل النزاع الذي يدخل عامه السابع على التوالي، وكشف التقرير عن تضاعف عدد المهاجرين بين عامي 2000 إلى 2020، من 17 مليوناً إلى 34 مليوناً.

حقوق الانسان وزيرة التضامن القوى العاملة مجلس النواب عضو مجلس النواب التنمية المستدامة المنظمة الدولية للهجرة الدكتورة نيفين القباج الأمومة والطفولة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية لجنة القوى العاملة سلاف درويش الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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