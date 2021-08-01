رئيس جامعة قناة السويس يعلن فتح باب التقديم لجوائز الإنجازات العلمية

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، عن فتح باب التقدم لطلاب جامعة قناة السويس بإنتاجهم العلمى إلى مسابقه الإنجازات العلمية الطلابية للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١، التي ينظمها مكتب الإبداع التكنولوجى والتسويق بالجامعة.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جوائز تمنح عن قيمة للانجازات العلمية الطلابية للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ وتشمل ثلاث جوائز هي جوائز لأفضل مشاريع بحثية طلابية “ثلاث جوائز”، وجوائز لأفضل ابتكار تم إنجازه “جائزة واحدة” وجوائز لأفضل فكرة تطبيقية يمكن إنجازها "جائزتين" وبإشراف تنفيذى الدكتور أحمد السقا مدير مكاتب الإبداع التكنولوجى والتسويق.

وذلك طبقاً للشروط التالية

١- ان يكون الطالب مقيد بكلية من كليات جامعة قناة السويس.

٢- لن يتم قبول الإنتاج العلمى بدون توقيع المشرف الرئيسى على الغلاف او موافقة عميد الكلية.

٣- لا يزيد ملخص الإنتاج العلمى عن ٥ صفحات متضمنة الغلاف والصور والجداول وغيرها.

٤- ان يكون العمل تطبيقي لخدمة الجامعة والمجتمع.

5-اخر موعد للتقدم هو ١٥ اغسطس ٢٠٢١.

جدير بالذكر أنه على من يرغب فى التقدم التوجه الى مكتب الإبداع التكنولوجى والتسويق بمبنى تطوير التعليم بالدور الارضي.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت مؤسسة تايمز الٳنجليزية للتصنيف Times Higher Education، عن تقدم جامعة قناة السويس للمركز الرابع محليًا و17 عربيًا وذلك في تصنيف التايمز العالمي للجامعات العربية 2021.

وهنأ الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس قطاع الدراسات العليا والبحوث، بالتقدم الذي شهدته جامعة قناة السويس في التصنيف.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن حساب تصنيف تايمز للجامعات بناءاً على ثلاثة عشر مؤشراً للأداء، تتضمن البحث العلمي، والتدريس، ومعدل الاستشهاد البحثى، والتعاون الدولي، والسمعة الأكاديمية والمجتمعية، والدخل من الصناعة.

وواصلت وهذه كذلك تمثل المؤشرات المستخدمة في التصنيف الدولى للجامعات، ولكن مع تعديل نسب المؤشرات لتكون أقل تأثراً بمؤشر السمعة الأكاديمية والمجتمعية.

كما بعثت الدكتورة ماجدة هجرس برقية شكر وتقدير لوحدة التصنيف برئاسة الدكتورة سحر الشطوري مدير الوحدة ووحدة التسويق بمكتب التعاون الدولي وذلك لمجهودهم المتواصل لرفع تصنيف الجامعة.